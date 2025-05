Justicia modificó medida cautelar y Guillermo Besozzi podrá hacer campaña durante el día

El penalista explicó que la medida sigue siendo por 180 días, pero sí se modificó "la naturaleza" de lo que dictaminó en primera instancia la Justicia. En ese momento, quien pidió la imputación fue la fiscal Stella Alciaturi, quien está sumariada por posteos en contra del Partido Nacional hace algunos años.

Fagúndez dijo que este "es un caso extraordinario desde el punto de vista técnico. No tiene nada que ver con lo político". Y agregó que por lo que viene estudiando hasta ahora "no encontró ningún delito", aunque admitió que aún no estudió en expediente que es enorme.

La misma decisión se tomó también para el resto de los imputados que son el exsecretario general Daniel Gastán, el prosecretario Gonzalo Castillo, el director de Hacienda Pedro Besozzi (sobrino del intendente), el director de Auditoría Germán Cavallero, el director de Obras Pedro Nocetti y el director de Logística Jonathan Torres.

Todos estaban con prisión domiciliaria total y fueron trasladados en patrullero al juzgado, con excepción del exintendente que llegó en un vehículo particular con matrícula del Ministerio del Interior. Se fueron en un móvil policial que los llevaría a quitarles las tobilleras y desde ahí quedarían en libertad hasta la medianoche.