La promesa que le hizo Lula a Mujica en el Parlamento sobre su relación con Yamandú Orsi

Mujica é uma daquelas pessoas que estão acima da média dos seres humanos. E eu tenho um profundo amor e respeito por esse companheiro. Carrego Mujica no fundo do meu coração.

"Sí, es lo más importante", le respondió el uruguayo.

"A mí no me importa el tamaño del país, me importa el carácter de un presidente. Y él es una persona que merece mucho respeto", cerró Lula sobre Orsi.

La cena que organizó para Orsi

Lula llegó a Uruguay en la tarde de este viernes y a la noche ofreció una cena en la residencia del embajador brasileño en Montevideo, Marcos Leal Raposo.

Allí también estuvieron los otros mandatarios progresistas de la región, como Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia).