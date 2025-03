Orsi dio un discurso de brazos abiertos pero sin anuncios ni pistas sobre cuáles serán sus primeras medidas

Yamandú Orsi reiteró en el Parlamento que no viene con "espíritu refundacional", dijo que "se rebela contra el país de las dos mitades" y que trabajará por las “causas que no admiten la menor demora” aunque no destacó ninguna por sobre otra