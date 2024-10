Lacalle Herrera dijo que en las elecciones "no hay ninguna figura de primer nivel como candidato"

Lacalle Herrera fue el 36° presidente de Uruguay. Acabó su mandato con menos de 30% de aprobación (muy similar a la última administración de Sanguinetti, por encima de Jorge Batlle, muy por debajo de los tres mandatarios del Frente Amplio y su hijo Lacalle Pou).

El nacionalista padre del hoy presidente llamó a votar a Delgado, candidato a presidente de su Partido Nacional: "Es el mejor preparado para ser presidente, no me cabe dudas. Ha hecho el posgrado de presidente con Lacalle Pou y votamos a Lacalle Pou, así que me parece que mejor opción no hay. Tenemos el dos y el cuatro de la muestra".