Lacalle Pou entregó carta de renuncia a su banca en el Senado y deseó éxitos para la próxima legislatura

A principio de mes, en rueda de prensa desde el Hipódromo de Maroñas, Lacalle Pou había dicho: "Es el tiempo de otras personas, de otra gente que salió electa. Voy a renunciar a la banca del Senado. Me voy a dedicar a muchas cosas, obviamente. Entre otras, a estar con la gente, que es lo que me gusta, lo que me mueve y mi vocación", explicó.