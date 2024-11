"Le hacían 5 con la manito, la siguieron torturando": el relato del hermano de Milagros, la joven víctima de violación grupal que se suicidó

Embed - Feminismo Uruguay en Instagram: "A Mili le hicieron esto cuando tenía 14 años, hoy a sus 30 años seguía luchando para tener justicia, para que estos soretes que van a ver en las fotos reciban por lo menos alguna consecuencia por arruinarle la vida. Ellos siguieron con su vida como si nada, los que estaban allí también siguieron su vida como si nada. Ella intentó hacerlo pero claramente no pudo, TODOS SABÍAN, el estado, los testigos y nadie hizo nada!!!!!! Ya es demasiado tarde pero le debemos por lo menos justicia social, si mili no está mas entre nosotros que este la cara de ellos por todo Uruguay" View this post on Instagram A post shared by Feminismo Uruguay (@feminismo.uruguay)

Su hermano recordó en rueda de prensa cuándo fue el momento en el que logró denunciar, luego de encontrarse con una "conocida" que le "hizo recordar ese momento".

"Habían pasado 12 años. Ella en su momento era menor, era muy chica. No pudo hablarlo. No pudo denunciarlo. No tenía las herramientas seguramente, tanto psicológicamente como de conocimiento y demás", dijo en rueda de prensa.

Y contó que cuando se animó a hacerlo la causa ya estaba prescrita.

"Durante años después la veían en la calle, ella tenía que doblar e irse para otro lado. Porque le decían 'la 5', le hacían así con la manito, le decían que la habían cogido 5. Ellos mismos durante años la siguieron torturando y ella no pudo hablar con nosotros", lamentó el hermano. "No tuvo el coraje o quién sabe qué".

Dijo que su hermana había estudiado Trabajo Social, se había recibido y ahora estaba haciendo una maestría. También que, como parte de su trabajo, se vinculaba con víctimas de violencia de género y personas en situación de calle.

"Inmenso dolor"

Laura Cabrera, madre de Milagros, aseguró a Subrayado que estaba ante un momento de "inmenso dolor2 y "muy injusto".

Recordó que su hija "golpeó muchas puertas" y "buscó mucha ayuda". Para empezar buscó la justicia cuando tomó cuenta de que había sido "víctima de una violación en manada".

"Las personas están libres y no les pasó absolutamente nada. La Fiscalía cerró el caso. Para ella eso fue muy doloroso y buscó mucha ayuda psicológica, psiquiátrica, tampoco la recibió. Tampoco la recibió", dijo su madre llorando.

Afirmó que ella había manifestado "lo mal que estaba" pero que "la dejaron". "Se quitó la vida dentro de una mutualista, sin recibir la atención del psiquiatra", aseguró.

Luego de la muerte de la joven, el Ministerio de Salud Pública inició una investigación de oficio para conocer si el centro de salud que atendía a la mujer cometió alguna irregularidad.