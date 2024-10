"Lo vimos volar": el dramático testimonio de un repartidor de listas que se salvó del accidente del ómnibus en Pocitos

Ayuda a los heridos tras el accidente del ómnibus de Cutcsa en la rambla

Apenas aterrizó en la playa, lo primero que atinó Johenny fue ir a ayudar a posibles víctimas.

“El golpe fue fuerte, el impacto fue fuerte. Por suerte la arena lo frenó rápido, sino terminaba en el agua”, indicó.

Johenny contó que apenas se consumó el hecho quedó aturdido por la escena. “No me esperaba esto. Quedé paralizado. Mi compañera bajó enseguida. Me quedé en shock. Luego sí bajé.

La llegada de los servicios de emergencia y la asistencia a los heridos

El venezolano ayudó a sostener las puertas para que no se cerraran y ayudar a que salieran las personas heridas.

El repartidor comentó que su intervención permitió que dos personas salieran del vehículo. Dijo que estaban “bastante golpeadas” y “aturdidísimas”.

Minutos después de que el repartidor empezara a auxiliar a las personas, los móviles de emergencias médicas comenzaron a llegar al lugar. “Luego llegó Prefectura, fueron los primeros en llegar. Controlaron la situación junto a policía, tránsito, ambulancia”, detalló el testigo.

Recordó que, durante esos primeros instantes, la situación era caótica, y que cada acción era crucial para asistir a las personas heridas.

WhatsApp Image 2024-10-26 at 12.45.14 PM.jpeg

Los servicios de emergencia comenzaron a organizar el rescate de los pasajeros, mientras que él y otros testigos colaboraban en lo que podían para agilizar la salida de quienes aún permanecían en el interior del ómnibus.

“Sentí la bendición de Dios”: la reflexión del testigo tras el accidente del ómnibus de Cutcsa

El repartidor se refirió también a la importancia de recibir capacitación en primeros auxilios para poder asistir mejor en situaciones de emergencia. Durante el incidente, admitió haber sentido una mezcla de sorpresa y tensión que le dificultó responder con claridad.

“No me salían palabras, no me salían palabras, solamente me salió ayudar en lo que podía”, expresó. “Hace falta que nos capacitemos en primeros auxilios. Uno no sabe en qué momento lo puede necesitar”, afirmó.

“Sentí la bendición de Dios. Justo mañana cumplo seis años en Uruguay. El ómnibus me pasó bastante cerca”, quien sintió que se salvó de milagro.

“En la calle hay que estar pendiente”, concluyó.