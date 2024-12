Lucía Topolansky dijo que el gobierno de Yamandú Orsi "no va a ser unipersonal como estos cinco años"

La ex vicepresidenta de la República y referente del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Topolansky, se refirió al gobierno actual, mencionó que la coalición no se planteó la "posibilidad de la derrota" y aseguro que el gobierno de Orsi no será "unipersonal" como, a su juicio, ocurrió durante estos cinco años.