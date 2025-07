Mayoría de jóvenes y alquilando casa: el perfil de los 409 aspirantes a obtener el préstamo del MVOT para compra de vivienda en el interior

El MVOT abrió el 25 de junio, por el plazo de 60 días, un período de inscripción para aplicar a un préstamo por el valor de tasación del inmueble de hasta 2.000 unidades reajustables (equivalente a poco más de US$ 91 mil), cuya cuota podrá ser subsidiada por el Estado.

Los beneficiarios del plan necesitan acreditar un ahorro previo de 80 unidades reajustables (equivalente a US$ 3.652 a valor actual), contar con ingresos líquidos legales mínimos de $ 35.000 y máximos –según la cantidad de integrantes–de hasta 96 UR ($ 175.000), tener entre 18 y 60 años de edad, no ser propietarios de ningún inmueble y no ser adjudicatarios de alguna otra solución habitacional provista por el Estado.