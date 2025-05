Ministerio del Interior inició un sumario al policía que disparó a joven con trastornos mentales asesinado en una intervención en Durazno

DURAZNO "Nunca imaginé que me iban a matar al gurí": familia denunció accionar policial en intervención de joven con trastornos mentales

Según informó la organización, el hombre de 24 años, que respondía al nombre de Lucas Pedrozo, sufrió un episodio de descompensación producto de su dolencia psicosocial, por la que en varias oportunidades había sido internado en un centro médico especializado por orden judicial y con apoyo policial. Como había pasado en otras ocasiones, la familia del joven llamó a la Policía local ante un episodio "agresivo" y "riesgo de autoeliminación".

Rápidamente, una brigada policial respondió al llamado, llegando al hogar de la familia con el hombre en pleno estado de descontrol. Los efectivos dispararon en ocho ocasiones con munición no letal y lograron reducirlo.

"Él cuando vio que estaban armados los insultaba, pero nunca arremetió contra ellos, nunca. Cuando ellos le empezaron a disparar se metió adentro y cerró la puerta. Ellos (los policías) me pidieron permiso para entrar, nunca me imagine que me iban a matar al gurí", relató la madre del joven en entrevista con el programa local Durazno TV.

Otro familiar del joven, su tío, reveló que en el momento en el que lo esposaron, cuando estaba caído en el suelo, "lo levantaron, lo pararon y le pegaron dos tiros".

Su hermana, Melissa, detalló por su parte que de acuerdo al personal médico el hombre murió producto de un "hachazo". "Era muy grande y muy profunda la herida. Le rompieron las costillas", dijo y añadió: "Queremos saber lo que dijo la forense, no nos dicen nada".

El Ministerio del Interior indicó que ya aportaron a Fiscalía el "registro fílmico de las cámaras corporales de los efectivos" que participaron del operativo, que incluyen las grabaciones desde la llegada a la casa "hasta el traslado al hospital", e indicaron que la oficina aguarda por los resultados de la autopsia al cuerpo de Lucas.

La Policía Científica también entregó los informes que realizó en la escena y realiza pericias al arma utilizada por el oficial que disparó al joven, y a los cuatro "cartuchos de munición menos que letal" disparados.