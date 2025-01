"Muy gentilmente elogió el vestido": el impensado encuentro entre Graciela Alfano y Ronaldinho en Punta del Este

Soltera, con 72 años y una figura envidiable, acaparó las miradas del ex jugador brasileño. "Solo nos saludamos, conversamos unos segundos, vi que llegaba de viaje, él muy gentilmente elogió el vestido y nos sacamos una selfie, no pasó nada, no inventen porque no pasó nada. Solo nos saludamos porque coincidimos en el pasillo del hotel", dijo Alfano.