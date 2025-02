"No le sentimos rencor porque es algo que no podemos explicar", dijo el hermano de Bárbara Prieto sobre el homicida

Tras la condena al asesino de Bárbara Prieto a 30 años de penitenciaría y hasta 15 años más de medidas seguridad eliminativa , el hermano de la joven dijo que en realidad a la familia no les interesa la condena y que la víctima "no va a volver" .

" No nos interesaba la cantidad de años que fueran , mi hermana no va a volver", dijo Santiago Prieto, hermano de la víctima, en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

El joven dijo que cuando vio al femicida de su hermana sentado en la audiencia no sintió rencor. "No le sentimos rencor porque es algo que no podemos explicar. Verlo ahí no nos cambia nada", dijo Santiago.