Juicio oral por el femicidio de Bárbara Prieto: Fiscalía pide 45 años de prisión para femicida y condena se definirá en febrero

La fiscal marcó que, aunque no existía un vínculo entre la víctima y el agresor, el homicida sí cometió el crimen contra la mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, ya que la asesinó luego de agredirla sexualmente.

También postuló como otro agravante la violencia con la que el hombre asesinó a Prieto, apuñalándola en varias oportunidades.

El implicado fue trasladado a la cárcel de Cerro Carancho de Rivera, pero a los pocos días de ingresar fue trasladado a otra cárcel fuera del departamento por "razones de seguridad", después de que fuera recibido con gritos e insultos en la unidad.

El juicio oral contra el joven culminará recién el 7 de febrero de 2025, cuando la jueza Romano dicte su sentencia, según informó la fiscal Domínguez en una rueda de prensa este martes.

¿Cómo fue el femicidio de Bárbara Prieto?

Prieto desapareció el 16 de abril por la mañana cuando iba en camino al Instituto de Formación Docente (IFD) en el que estudiaba. Cuando la familia supo que no había llegado al centro el hermano fue a una seccional a realizar rápidamente la denuncia, ya que sabían que la joven no era ni de faltar a clases ni de ausentarse de forma repentina.

El hermano tenía activa la localización del celular de Bárbara, al que encontró en el barrio Mandubí de la capital departamental, cerca del ex Shopping Melancia.

La Policía comenzó a ver las cámaras de videovigilancia de la zona para seguir el camino de la joven, hasta un punto en el que ya no se la vio más. Según consignó Montevideo Portal, el hombre abordó a la víctima en bicicleta y la llevó al descampado, donde luego fue encontrada semidesnuda y con signos de violencia. Luego de matar a la mujer, el implicado se fue de la zona en bicicleta.

Un día después las autoridades encontraron su cuerpo en un baldío de la calle Don Martín Padern Martínez, en la esquina del centro comercial. A las pocas horas fue detenido el autor del crimen, identificado gracias a las cámaras de videovigilancia.

La fiscal del caso dijo en una entrevista con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) días después del crimen que la víctima y el agresor no se conocían, que no había denuncias de agresiones similares recientes en la zona y que el joven no escogió a Prieto específicamente, sino que fue un "ataque aleatorio".

En cuanto al historial delictivo del imputado, explicó que solo tenía un antecedente por hurto en el año 2022. Debido a que era su primera infracción, se le había condenado a libertad condicional. Desde entonces, no había cometido más delitos, al menos no conocidos por la Justicia.

"Son cosas que a veces uno intenta entender y no logra hacerlo", dijo respecto a pasar de un simple hurto hasta el crimen del pasado martes.