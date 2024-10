Ojeda, luego de la reunión de la Coalición: "Uno no puede entrar en sociedades con ultimátums"

"La Coalición le ganó al Frente, con mucha claridad. Le ganó bien, fuerte, por cien mil votos. Más allá de cómo se configuran las bancas, la gente a veces se olvida o se confunde, pero la Coalición le ganó al Frente ayer. El nivel de fidelización del votante de la coalición es muy alto, por no decir total. El mensaje de unidad de la Coalición es muy contundente. Nosotros vinimos a esto para lograr un segundo gobierno de la Coalición, no vamos a soltar eso cuando falta un mes", dijo Ojeda.

El excandidato a la presidencia por el Partido Colorado explicó que no es "amigo de los innegociables", pero que su partido tiene "prioridades" a la hora de la negociación programática para el Compromiso País.

"Obviamente la seguridad es prioridad, eso desde ya. También el programa de salud mental, ahí tenemos una coincidencia. Pero uno no puede entrar en sociedades con ultimátums", dijo.

Consultado sobre cómo toma la mayoría parlamentaría conseguida por el Frente Amplio en la Cámara de Senadores, Ojeda aseguró que "nadie la tiene" en el futuro Parlamento porque "con una cámara no te alcanza".

"El Uruguay tiene dos cámaras, con una no te alcanza. No hay media mayoría parlamentaria. La tenés o no la tenés. Si no la tenés, tenés que negociar, con más o menos gente, pero tenés que negociar. Estamos en un escenario nuevo en el que ninguno de los bloques tiene mayoría parlamentaria. Vamos a testear las capacidades de articulación que tenga el líder que le toque dirigir en los próximos cinco años. Yo estoy abierto al dialogo. Nos tengo mucha fe como Coalición para una conversación parlamentaria, y también a una eventual convención democrática del partido de oposición a la hora de no poner de rehén al país al no votar determinadas cosas. Más allá del Senado, no se puede dejar al Uruguay sin presupuesto, sin designaciones, o sin venias por una cuestión electoral".

Ojeda destacó además que las bancas del Senado que logró el Frente Amplio en la elección del domingo marca la vuelta de un perfil "radical", y citó los nombres de Constanza Moreira y Gonzalo Civila como ejemplos.

"Vamos a tener un Frente Amplio con una mayoría radical. Hoy la apuesta por la moderación, el equilibrio y el diálogo está asegurada con la Coalición."

"Tenemos un mes al rojo vivo, cabeza a cabeza hasta al final. Me duele perderme el debate con Orsi, pero veré como colaboro desde la asesoría", dijo luego Ojeda.

Las encuestas y los números finales del PC

Consultado sobre los números conseguidos por su partido y lo que algunas encuestas proyectaban, Ojeda dijo que "hubo varias sorpresas" en la noche y que las encuestas "son insumos y después está la realidad".

También dijo que habló con el presidente Luis Lacalle Pou y que espera que pueda tener "un rol más activo dentro de lo constitucionalmente posible".