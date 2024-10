Andrés Ojeda le respondió a Alejandro Sánchez por las AFAP: "Tuvo un lapsus de sinceridad y de chavismo"

"Yo no le creo que fue con ironía, no le creo que no lo piensa" , sostuvo y añadió que Sánchez "cree de verdad" que sería bueno nacionalizar las AFAP.

"Yo creo que ahora el jefe de campaña entró en modo Orsi y comenzó a meter la pata", afirmó.

"Nadie le preguntó que opinaba de las AFAP, él dice voluntariamente que cree que hay que nacionalizarlas y lo dice dos veces", sostuvo el candidato colorado.

Para Ojeda no es "creíble" que el senador del FA no crea "profundamente" que hay que nacionalizar las AFAP.

"Como el candidato prácticamente no habla, quien más ha hablado por el Frente Amplio en toda esta campaña electoral es Alejandro Sánchez, a quien han designado como vocero de la campaña", continuó el colorado.

Luego mencionó que ellos están "radicalmente en contra" de propuestas como esta.

"No vamos a entrar el populismo y no vamos a entrar en este tipo de cosas. Hemos sido serios hasta ahora, venimos hace mucho tiempo evaluando un bono o un aguinaldo para los jubilados y no lo hemos puesto a rodar efectivamente porque no queremos entrar en demagogia o populismo sobre el final", aseveró el colorado.

Según entiende, invertir en los jubilados significa "invertir en la familia completa", porque en la mayoría de los casos ellos "se gastan su dinero en su familia, la otra parte se la gastan en los medicamentos y con lo poco que les queda viven".

"Tenemos que pensar en un aumento jubilatorio progresivo", dijo y añadió que pensar en un "esquema" donde se pueda llegar a un "aguinaldo, a un bono o un sueldo extra" anual es un "camino para empezar".

"Ahora bien, queremos ser claros a la hora de rechazar enfáticamente un comentario y medida populista que creemos que no es una ironía porque nadie hace el mismo chiste dos veces", cerro.