Omar Paganini dijo que lo que ocurre en Venezuela "es un problema para la región" y representa una "crisis humanitaria"

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini , se refirió a la situación en Venezuela , habló del comercio exterior y aclaró que las oficinas que se buscarían instalar en Jerusalén no serían de "carácter diplomático" sino oficinas de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) .

"Estamos en tratativas, es la intención del gobierno que la ANII abra una oficina en Jerusalén, no en los territorios ocupados", dijo y aclaró que no se trataría de una oficina de "carácter diplomático" .

"Esto no es una oficina diplomática, no tiene carácter diplomático", sostuvo, y agregó que "no forma parte del servicio exterior uruguayo".