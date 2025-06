Partido Nacional no votará la mayoría de los artículos de la Rendición de Cuentas: "No están claras las cuentas"

El Partido Nacional anunció que no votará la mayoría de los artículos de la primera Rendición de Cuentas del gobierno del Frente Amplio, según informó el diputado blanco Pablo Abdala en una rueda de prensa realizada este jueves.

En la votación particular, los legisladores blancos estuvieron a favor del artículo 1 del proyecto , que estima el "monto" a invertir en las propuestas volcadas a la Rendición, y un artículo que promueve la continuidad del proyecto de vivienda Entre Todos, lanzado por la anterior administración.

"Los demás artículos no los votamos porque tienen que ver con aspectos que el gobierno no necesita. No terminamos de entender cuál es la justificación, ni la urgencia, de que el gobierno le pida al Parlamento que apruebe créditos que ya dispone para hacer frente a sus obligaciones", afirmó luego Abdala.

En específico, el diputado se refirió al artículo 7 de la Rendición, que dispone aumentar el tope de endeudamiento.

Para el nacionalista "hay temas de fondo" porque "no están claras las cuentas ni las proyecciones que el gobierno hace, no creemos mucho en ellas". Tampoco comprenden este artículo porque entienden que "ya hay mecanismos" para que el gobierno "se endeude" y luego explique su decisión ante el Parlamento.

Por otra parte, Abdala criticó que el gobierno "viene a pedirle a la oposición los votos, porque no los tiene en la Cámara de Diputados, pero claramente alimenta un relato de una versión oficial" en el que afirma que el país está peor que hace cinco años. "El ministro (de Economía, Gabriel Oddone) es más cauto, otros son más zafados, pero el resultado es el mismo".

"Las finanzas públicas están mejor hoy que hace cinco años. El déficit primario es medio punto inferior, el del gobierno y BPS, y el déficit consolidado, que el gobierno dice que es el mayor hace 35 años, le agrega algo que nunca se agregó, que son pagos postergados que representan medio punto del producto", remarcó.

Según el diputado blanco, el "déficit del 2024 aumenta por esos pagos postergados", pero criticó que el Frente "no los agrega en ese mismo gráfico con relación a 2019". "Yo creo que hay que transparentar las cosas, actuar con un poquito más de honestidad intelectual", sentenció.