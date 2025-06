El exjugador e ídolo de Nacional que sorprendió con los elogios a Diego Aguirre, actual técnico de Peñarol

Los aurinegros se preparan para un partido que, aunque parezca accesible porque los darseneros marchan últimos y muy complicados con el descenso, no lo será.

Desde que cambió de club, su técnico nunca lo ha puesto como titular.

Con 36 años, Lodeiro solo disputó 15 encuentros y anotó un gol con Houston Dynamo.

Nicolás Lodeiro, abrió el camino al triunfo y marcó el gol 400 de Uruguay en la Copa

En una entrevista que brindó a ESPN Brasil, el futbolista habló de su intención de volver a Nacional, y ponderó la importancia que tuvo Diego Aguirre en el pasado de su carrera.

Lodeiro dijo: "Me gustaría volver a Uruguay. Mi sueño siempre fue jugar en Nacional, mi equipo. Es el club que me formó como jugador y como persona".

"Si tuviera la suerte, sería muy feliz”, añadió el futbolista campeón de la Copa América 2011 con la selección uruguaya.

Más adelante en la entrevista, a Nicolás Lodeiro le preguntaron acerca de los entrenadores que lo marcaron en su extensa carrera.

Allí nombró al Maestro Óscar Tabárez, para destacar luego a Tite (a quien tuvo en Corinthians de Brasil) y a Guillermo Barros Schelotto (en Boca Juniors).

Tampoco se olvidó de Daniel Carreño, ya que fue quien lo ascendió al primer equipo de Nacional.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol

Finalmente, la sorpresa llegó con el nombre de Diego Aguirre, actual técnico de Peñarol.

"Estoy muy agradecido con Diego Aguirre. Él ahora está en Peñarol, pero fue mi entrenador en la sub-20 de Uruguay. Me agarró en un momento en el que no estaba jugando como yo quería y me devolvió la confianza, y después de jugar en la selección sub-20 con él, mi carrera cambió", dijo Lodeiro.