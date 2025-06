El Chino Lasalvia criticó a Marcelo Bielsa, a los parlantes que puso la AUF ante Venezuela con el "soy celeste" y dijo: "Parecemos bolivianos"

El empresario y representante de jugadores, Edgardo Lasalvia , habló del rendimiento de la selección uruguaya en las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, a la vez que también opinó sobre el técnico celeste, Marcelo Bielsa, con el cual no se siente "idenfiticado"

"Prefiero técnicos con un poquito de empatía y que arropen a los futbolistas. Eso hace la fortaleza del grupo. No tiraría para atrás a jugadores como Facundo Torres, quien está siendo figura en Brasil. Lo respeto, pero no lo comparto", indicó, a la vez que sostuvo que no se siente "identificado" con el DT rosarino.