Heber niega persecución política contra Carrera y dijo que su proceso "lo inician compañeros del MPP y del FA"

“Cuando fui ministro del Interior, cuando fui a Rocha se me solicitó una audiencia por parte del alcalde de La Paloma, que era, y es, militante del MPP, del Frente Amplio, y él me trajo a la Comisaría de La Paloma a los hermanos Hernández, que eran también militantes del MPP y del Frente Amplio. Son ellos que me piden que haga la investigación de una denuncia que no se había dado curso en la administración anterior del Frente Amplio. Es así que se inicia todo. No lo inicio yo, lo inician compañeros del MPP y del Frente Amplio del señor Charles Carrera”, expresó Heber.