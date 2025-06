"Herencia y relato": diputados comenzaron a analizar la Rendición de Cuentas y oposición duda de votar "artículos extra"

Los artículos en cuestión van desde el tercero hasta el séptimo de la Rendición de Cuentas. Refieren a autorizaciones al MSP para pagar medicamentos de alto precio tras juicios, un incremento de recursos para ASSE de US$ 62 millones, los fondos para pagar el acuerdo con los privados por el Ferrocarril Central, la extensión de un fideicomiso de vivienda y un pedido para elevar el tope de la deuda.

Andújar y Rodríguez valoraron que los tres primeros se pueden hacer sin ley porque ya hay “normas de ejecución extrapresupuestal” (denominadas refuerzos de rubro) que le dan esa habilitación al Poder Ejecutivo. En el caso de vivienda, la prórroga puede hacerse por fuera –mediante una ley específica–.

Respecto al tope de deuda, la oposición tiene dudas sobre el “fondo y la forma”. “Son US$ 1.200 millones más”, dijo Andújar. Para 2024, el tope eran US$ 2.300 millones, aunque la administración de Lacalle Pou lo amplió a US$ 2.990 millones mediante la ejecución de una cláusula específica. Ahora, “se pasaría a US$ 3.450 millones”, cuestionó el legislador blanco.

Rodríguez, en tanto, evaluó que el gobierno no justificó correctamente el aumento del tope y señaló que debía notificar a la Asamblea General. “Pasar de un gobierno a otro obligaciones no es excepcional”, señaló y adelantó que –a su entender– no estaban dadas las “situaciones excepcionales” que exige la ley.

Circo y chicanas

Aunque lo analizarán en bancada, a juicio de la oposición, la inclusión de estos artículos es parte de un “circo” que el oficialismo quiere armar en torno al “relato” sobre la “herencia recibida”. “Hay chicanas inentendibles”, cuestionó Andújar.

A su vez, el diputado Álvaro Rodríguez Hunter señaló que “darán” la discusión y que se quiere “instalar un relato acerca de pagos que puedan haber quedado del gobierno anterior”, algo que “siempre ocurre”. En la misma línea se expresó Pablo Abdala.

En el oficialismo, en tanto, señalaron que los artículos permiten dejar en “negro sobre blanco” las responsabilidades de cada uno de los gobiernos.

Tomando como base la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas, los legisladores frenteamplistas cuestionaron los resultados de la administración Lacalle Pou señalando que si bien hubo una "recuperación parcial” del salario real y del empleo observada hacia el final del quinquenio apenas logró retornar a los niveles previos a la pandemia.

Déficit e insistencia

En rueda de prensa, Oddone defendió la necesidad de elevar el tope de deuda. Argumentó que “estrictamente hoy no hay aprobado un tope de deuda para el año 2025” y dijo que el nuevo nivel estaba vinculado al déficit fiscal previsto.

“En la medida que el resultado fiscal que nosotros estamos reportando y proyectando para el cierre de 2025 es un resultado fiscal que presenta un aumento, un deterioro del orden de los mil millones de dólares, nosotros precisamos obtener un endeudamiento que permita financiar ese resultado fiscal de esa magnitud”, dijo.

El ministro consideró que las “otras opciones” no configuran una solución. “El poder usar las cláusulas salvaguardas que la regla fiscal tiene establecidas, como fue sugerido en la comisión, no es posible. En primer lugar, porque no están configuradas ninguna de las condiciones de excepcionalidad que habilitan. Y en segundo lugar, porque el monto al que accederíamos no sería suficiente para enfrentar todos los gastos que tenemos durante el año”.