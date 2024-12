Pedro Bordaberry: "Que estemos discutiendo si alguien puede reunirse con otra persona es una pelotudez"

"Nos dijeron que no, que solo había un coordinador y lo acatamos porque estábamos en campaña. Terminado eso no cambió la situación y creemos que tenemos el derecho ganado en las urnas y en la representación de la gente de conversar con todos los actores políticos", sostuvo.

"Hubo una objeción a que nos reuniéramos con Orsi, pero también nos habíamos reunido con Álvaro Delgado, Pablo Mieres... Yo me reuní con Lacalle Pou y el propio Ojeda. No sé desde cuándo vos en este país tenés que pedir permiso para reunirte con alguien", aseveró el dirigente colorado.

"Cuando yo hasta el 2019 estuve en la política me reunía con todo el mundo sin pedir permiso. Es normal y natural que así suceda", dijo, y agregó que no le importan los que piensan "que no se puede".

"Que estemos discutiendo si alguien puede reunirse con otra persona es una pelotudez", sentenció.

"Vamos a hablar de los temas importantes, de lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a ir para adelante...", reflexionó.

Para el senador electo, Uruguay es una "democracia estable" donde los partidos tienen propuestas y "coincidencias" en algunas ideas, por lo que él va a "trabajar en las coincidencias y no en las diferencias" como dijo que lo "iba a hacer" cuando volvió a la política.

"¿Está mal? Es de locos cuestionar que alguien busque coincidencias", sostuvo Bordaberry.

"Yo fui claro. Me senté con Orsi y lo dije a la salida. Fui por el sector de la Lista 10 que tenemos 13 diputados y dos senadores, no por el Partido Colorado", aclaró.

"Soy orgánico del Partido Colorado, cuando me convoque voy a estar y soy coalicionista, cuando me convoquen voy a estar. Ahora, ¿qué hago mientras tanto? ¿no trabajo?", se preguntó.

"Me pidieron que sea candidato y no quise porque no era donde le podía aportar. Los candidatos se pelean, controversia, tienen que marcar perfiles. A esta altura de mi vida no me quiero pelear más y no me quiero pelear ¡Y se pelean conmigo! Ondas de paz y amor, les deseo lo mejor a todos los que están del otro lado", expresó por otra parte en entrevista con el programa Doble Click (Del Sol FM).

"Voy a seguir avanzando porque no me eligieron para hacer la plancha", agregó Bordaberry.