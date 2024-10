Elecciones Uruguay 2024: Marcelo Abdala reconoció la derrota del plebiscito de la seguridad social: "La lucha sigue, acá no se rinde nadie"

"Aquí la lucha sigue, acá no se rinde nadie, nosotros vamos a persistir" , declaró el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, en conferencia de prensa.

"No logramos el objetivo central que teníamos establecido con la votación que nuestra ciudadanía desarrolló. No vamos a llamar victoria a lo que no lo es y vamos a reconocer el resultado", reconoció Abdala, que destacó que más de un millón de ciudadanos respaldaron la propuesta impulsada por los movimientos sociales.