Preocupación en colorados: dirigentes de Canelones y Salto no enviaron nombres para asegurar la Coalición Republicana

En ese mensaje, Tartaglia advirtió que en ninguno de los dos departamentos habían llegado a la “cuota” que le correspondía al Partido Colorado, aunque la situación de Canelones no era “tan grave” ya que el Partido Nacional aporta la mayor cantidad de votantes.

“Solo el sector de Tabaré Hackenbruch ha aportado los nombres de los compañeros que van a votar a la Coalición Republicana. Me he comunicado en reiteradas oportunidades con los diputados Jorge Alvear y Walter Cervini, pero aún no han enviado los nombres de quienes efectivamente van a votar”, señaló.

Tartaglia consideró que la situación “más grave” se estaba dando en Salto, donde los colorados tienen intereses genuinos de recuperar la intendencia. “Solo el grupo de Marcelo Malaquina mandó 19 nombres, número menor del requerido”, escribió y señaló que si bien le ha solicitado en “reiteradas oportunidades”, el grupo de Germán Coutinho “no ha enviado ningún nombre”.

“La carga de aportar la mayor (o casi la totalidad) de nombres en Salto recayó en el Partido Colorado. En otros departamentos donde el caudal electoral nuestro es menor, recayó en el Partido Nacional”, escribió.

Para Tartaglia, en este departamento la situación se agravaba más ya que si no se conformaba la convención departamental –por falta de votos– no se iba a poder proclamar a los candidatos a intendentes. “Además muchos compañeros del partido quedarían inhabilitados para la elección departamental”, mencionó.

Respecto a Montevideo, consideró que tuvieron apoyos aislados de “dirigentes y amigos (nada organizado)” con los que estaban llegando al “mínimo establecido en el departamento”.

“Me he comunicado con los referentes de las agrupaciones de Salto y de Canelones, y han sido omisos no contestando o no abriendo mensajes y en otros casos se han hasta negado a contestar a las solicitudes. Sin apoyo de los principales referentes departamentales no vamos a cumplir con la carga y obligaciones que tiene el PC en estos departamentos y a nivel nacional”, sentenció.

Consultado por El Observador, Tartaglia prefirió no realizar declaraciones. Otros integrantes del CEN confirmaron que recibieron las advertencias.

La división de votos

La semana pasada, en una reunión en el Parlamento, los socios se comprometieron a aportar una cantidad de votos que permitan aprobar el lema.

Los blancos asumieron el compromiso de dar 440 votos, aunque manejan una lista de poco más de 450. Los colorados, en tanto, deberán aportar 185 votos, mientras que Cabildo Abierto contribuirá con 163 y el Partido Independiente con 15. La división se hizo tomando en cuenta la votación de cada uno en octubre de 2019.

Para poder competir en las elecciones nacionales y departamentales, la Corte Electoral exige a los partidos que superen los 500 votos al Órgano Deliberativo Nacional (ODN) en las internas. Si cada socio cumple con su compromiso, la Coalición Republicana tendría unos 800 votos.