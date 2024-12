Richard Read sobre posibilidad de integrar el gobierno de Orsi: "Hubo ofrecimientos de varios tipos, agradecí mucho, pero no es para mí"

" Todos los presidente han tenido en su entorno asesores de distintas características . No me doy el nivel de asesor porque no tengo ese nivel intelectual ni educativo. Yo puedo darle la visión de un hombre de fábrica, de barrio, que ha aplicado el sentido común y el pragmatismo en muchas cosas y que sé lo que es chocolate y lo que no es chocolate", dijo en entrevista con Informativo Sarandí.

"Le podrá servir, no le podrá servir, es un insumo que puede tener para determinadas cosas. Sí, hubo ofrecimientos de varios tipos, yo agradecí mucho, pero no es para mí. De la misma manera que rechacé bancadas en el Parlamento, en el Senado y Diputados, no es para mí. ¿Podía haber estado en el Senado? Sí, pero no es para mí. Me siento cómodo en lo que estoy, tengo una matriz que es la sindical", agregó.