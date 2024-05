Romina Celeste a prisión domiciliaria con tobillera pero fiscal insiste con prisión; tiene más causas abiertas

Frogge dijo a El Observador que riesgo de fuga no existe porque desde el domingo cuando la fiscal dispuso la orden de captura también pidió el cierre de fronteras, además no existe posibilidad de que entorpezca la indagatoria porque el teléfono celular le fue incautado y está en poder de Policía Científica.

También dijo que no hay terceras personas involucradas porque de las pericias sobre el teléfono queda claro que lo único que hay en torno al tema de la denuncia contra Orsi es una charla entre ellas dos. La defensora explicó que no se menciona ni aparecen otras personas. Agreó que desde que se enemistaron Papasso y Díaz no se hablaron más y sus versiones al declarar fueron coincidentes. Según las versiones de ambas el motivo de la enemistad fue el relacionamiento con un hombre.