Senadores del Frente Amplio piden citar a Mónica Ferrero al Parlamento por traslados "confusos" de fiscales de "causas sensibles"

FISCALÍA Ricardo Perciballe denunció que fue "perjudicado" por Jorge Díaz cuando era fiscal de Corte: "Me causó un problema muy grande en mi salud"

"Resulta extraño que unos meses antes de que (Ferrero) tomara esta decisión, se negó a que se hiciera una nueva pericia internacional al celular del excustodio del expresidente Lacalle, desautorizando a la fiscal Flores. Meses después, lo que siguió fue el traslado de quien había llevado a cabo la investigación de uno de los casos de corrupción más graves de los últimos tiempos . A partir de allí, no tomamos conocimiento de más avances en la causa Astesiano", se lee en la carta.

Luego, recordaron como el siguiente de los "hechos extraños" que Stella Alciaturi fuera "inmediatamente trasladada" de la Fiscalía de Mercedes a la de Atlántida luego de solicitar la formalización del ahora intendente electo de Soriano Guillermo Besozzi.

"Este aspecto llama poderosamente la atención porque deja ver como la fiscal de Corte subrogante se abroga el derecho de trasladar fiscales que justamente están a cargo de causas sensibles", detallaron desde el FA.

En tercer lugar, la bancada hizo referencia a la investigación contra Charles Carrera por un presunto abuso de funciones del Hospital Policial.

Los senadores recordaron que el 16 de mayo Carrera recusó a la fiscal de Delitos Económicos y Complejos a cargo del caso, Silvia Porteiro. Esa recusación no fue aceptada por Ferrero, pero la fiscal de Corte informó que Porteiro "había solicitado por escrito su traslado a una fiscalía de menor jerarquía" y designó a Sandra Fleitas, quien destacó que contaba con "destacados antecedentes profesionales y académicos" para ocupar el cargo.

No obstante, desde el Frente critican que en el traslado de Fleitas a la Fiscalía de Delitos Económicos "no se siguieron los criterios que se habían aplicado con anterioridad en la Fiscalía General de la Nación", ya que no contó con un "llamado a interesados para ascender a las fiscalías especializadas". "De hecho, la fiscal Sandra Fleitas había sido la última fiscal en ascender a una Fiscalía de Flagrancia y turno de Montevideo", agregaron.

"Estos movimientos de Fiscales en causas complejas requieren que la Fiscal de Corte subrogante aclare cuales son los criterios de traslados que se han venido aplicando", explicaron los legisladores oficialistas.

Las preguntas que quiere realizar la bancada de senadores del FA a la fiscal de Corte

En la carta, los senadores del Frente Amplio enviaron una lista de siete consultas a Ferrero: