Turismo Social 2026: requisitos, topes de ingresos y plazos para aplicar a los subsidios de hasta $ 10.000

El Ministerio de Turismo pondrá en marcha el Sistema Nacional de Turismo Social , programa con partidas de hasta $ 10.000 en subsidios para personas con menos recursos que “no han sido tenidas en cuenta como sujetos con derecho a turismo”.

La iniciativa regulada por ley, beneficiará a jóvenes, personas con discapacidad, trabajadores y otros colectivos establecidos en la reglamentación, según explicó el titular de la cartera, Pablo Menoni .

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"Nosotros consideramos el turismo como un derecho humano", insistió el funcionario en conferencia de prensa.

¿Cómo funcionará el nuevo Sistema Nacional de Turismo Social 2026?

El nuevo programa de Sistema Nacional de Turismo Social 2026 estará disponible para personas de menores ingresos, jóvenes, personas con discapacidad, trabajadores y otros colectivos establecidos en la reglamentación oficial.

Su ejecución contemplará el pago de un subsidio otorgado de forma progresiva a los beneficiarios, de acuerdo a los ingresos que perciban:

Hasta 3 bases de prestaciones y contribuciones (BPC): 100% de subsidio.

De 3 a 6 bases de prestaciones y contribuciones: 40% de subsidio.

De 6 a 10 bases de prestaciones y contribuciones: 20% de subsidio.

¿Cómo aplicar al nuevo Sistema Nacional de Turismo Social 2026?

image Ministro de Turismo, Pablo Menoni.

El porcentaje de cálculo para aplicar al nuevo Sistema Nacional de Turismo Social 2026 se calculará sobre una estadía promedio de dos noches, traslado, gastronomía y experiencias, que actualmente suman unos 10.000 pesos por persona, por única vez.

En una primera etapa se abrirán cupos para 50 usuarios de Uruguay Crece Contigo y 100 jubilados, y la incorporación de beneficiarios será progresiva y controlada a nivel nacional. Asimismo, los montos se otorgarán hasta completar el presupuesto del Ministerio de Turismo, que será de 20 millones de pesos en 2026 y 30 millones para cada uno de los próximos años, agregó el ministro.

¿Dónde aplicar al nuevo Sistema Nacional de Turismo Social 2026?

Para acceder, los usuarios deberán registrarse en una plataforma digital, donde contarán con una cuenta corriente asociada al programa. El ministro de Turusmo explicó que, en caso de que el monto no alcance, se habilitarán mecanismos complementarios de pago como tarjetas de débito y crédito, y más adelante se prevé incorporar el débito directo de salarios o jubilaciones.

Paso a paso: cómo aplicar al Sistema Nacional de Turismo Social 2026

Alta de los beneficiarios, a través de usuario gub.uy, cédula digital u otra identidad digital.

Alta de la oferta turística, operadores registrados ante el Ministerio de Turismo y otros requisitos.

Gestión del pago, ya sea pago total, con tarjetas de crédito, débito o descuento de haberes.

¿Cómo se pagará el subsidio del Sistema Nacional de Turismo Social 2026?

Una vez elegida la oferta y verificada la disponibilidad, se procederá a pagar a los operadores.

El sistema verificará la disponibilidad de dinero en la cuenta corriente del beneficiario: si puede pagar todo con el saldo y, en el caso de que lo prefiera, podrá elegir instrumentos complementarios para hacer frente al total de la experiencia.