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Inglaterra: diez años después de ganar la Premier League, el Leicester City descendió a tercera división

El Leicester City registró una pésima campaña en el Championship y descendió de categoría por segunda vez consecutiva

22 de abril de 2026 9:20 hs
ESPN

El Leicester City de Inglaterra confirmó su descenso a la League One, la tercera división del fútbol inglés, luego de empatar 2-2 frente al Hull City el pasado martes y de registrar una pésima campaña en el Championship, tan solo diez años después de su histórico título de Premier League en la temporada 2015/16.

En condición de local, el Leicester no pudo mantener la ventaja frente al Hull City tras remontar el resultado y terminó empatando el compromiso que lo condenó a jugar la League One, para además acumular su segundo descenso consecutivo, un hecho inusual para un equipo que este año festeja su décimo aniversario de campeón de Premier.

Este próximo 2 de mayo se cumplirán diez años de la hazaña del equipo dirigido por Claudio Ranieri, que con chances de 1 sobre 5000 en las apuestas al comenzar la temporada logró imponerse en uno de los títulos más sorpresivos en la historia del fútbol europeo.

Atrás en el tiempo y opacado por este descenso quedó el mítico equipo de Claudio Ranieri que enamoró y sorprendió al mundo entero en la temporada 2015/16, en un equipo guiado por el delantero inglés Jaime Vardy, el extremo argelino Riyad Mahrez y el francés N'Golo Kanté.

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Leicester City
El mítico Leicester City campeón de la Premier League

El mítico Leicester City campeón de la Premier League

Leicester City suma su segundo descenso consecutivo

Tras descender el año pasado de la Premier League al finalizar en el 18° puesto con 25 unidades, la campaña de los Foxes lejos estuvo de lo esperado: rápidamente pasaron de candidato al Championship a verse inmerso en la lucha por la permanencia, la cual contaba con un Sheffield Wednesday condenado desde un principio al empezar la campaña con -18 puntos por deudas, y consumó su descenso a 13 fechas para el final.

A falta de dos fechas para el final del torneo y con la obligación de ganar para seguir con chances matemáticas de alcanzar la línea de Blackburn Rovers y salvarse, la igualdad ante Hull City dejó sin chances a los Foxes y confirmaron su segundo descenso consecutivo.

Tras el pitazo final y el resultado definitivo, se escucharon algunos abucheos por parte del público en el King Power Stadium e inmediatamente un silencio atroz se hizo presente en el estadio, reflejando la tristeza del público.

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