El uruguayo que perdió la categoría en la Premier League de Inglaterra con Wolverhampton, primer equipo descendido que volverá a la Championship tras ocho años

Wolverhampton descendió matemáticamente de la Premier League al Championship (Segunda división inglesa), después del empate sin goles entre West Ham y Crystal Palace este lunes.

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Se trata del equipo en el que juega el uruguayo Santiago Bueno , zaguero que ha estado en el proceso de Marcelo Bielsa y que había tenido buenos números personales en la temporada.

Santiago Bueno anotó el gol de la victoria y la clasificación de Wolverhampton Wanderers en la FA Cup de Inglaterra

20260215 Santiago Bueno anotó el gol de la victoria y la clasificación de Wolverhampton Wanderers en la FA Cup de Inglaterra

Los Wolves, con 17 puntos, quedaron ahora a 16 puntos de la zona de salvación, cuando quedan por delante sólo cinco fechas (máximo de 15 puntos).

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Su destino ya estaba prácticamente sellado tras una derrota -la 22ª en 33 jornadas de liga- el sábado en Leeds (3-0).

Wolverhampton volverá así la próxima temporada al Championship, ocho años después de su último paso por la categoría inferior, en 2017-2018.

20250209 FBL - ENG - FACUP - BLACKBURN - WOLVES Wolverhampton Wanderers' Uruguayan defender #04 Santiago Bueno (R) vies with Blackburn Rovers' Welsh Sierra Leonean #47 Augustus Kargbo during the English FA Cup fourth round football match between Blackburn Augustus Kargbo y Santiago Bueno Foto: Paul Ellis / AFP

Los Wolves han firmado una temporada 2025-2026 catastrófica de principio a fin. Solo abandonaron el vigésimo puesto durante una jornada, después de la segunda, únicamente porque el West Ham había encajado más goles que ellos.

La primera de sus tres victorias no llegó hasta enero, precisamente contra los Hammers (3-0). Hubo un destello entre finales de febrero y mediados de marzo, con dos triunfos de prestigio contra el Aston Villa y el Liverpool, seguidos de un empate ante el Brentford, pero el daño ya estaba hecho.

La directiva del club destituyó al entrenador Vítor Pereira -ahora al mando del Nottingham Forest- en noviembre, cuando el equipo sumaba dos puntos tras 10 jornadas. Su sucesor, Rob Edwards, no consiguió enderezar el rumbo lo suficiente.

Los que buscan zafar del descenso

Actualmente, el Burnley (20 puntos), y el Tottenham de Rodrigo Bentancur (31 puntos), ocupan las otras dos posiciones de descenso, de donde trata de escapar el West Ham (33 puntos).

rodrigo bentancur tottenham brighton premier league 20260418 Rodrigo Bentancur en su vuelta a las canchas contra el Brighton Foto: EFE

El Coventry de Frank Lampard, actualmente líder del Championship, certificó el viernes su regreso a la Premier League la próxima temporada tras 25 años de ausencia.

Posiciones de la Premier League:

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AFP