El Observador / Fútbol Internacional / INGLATERRA

Santiago Bueno fue decisivo, anotó un gol para que su equipo clasificara a la próxima fase de la FA Cup de Inglaterra, y fue elegido el mejor jugador de la cancha; mirá el video

El zaguero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa sigue mostrando que está en un gran nivel esta temporada

15 de febrero 2026 - 15:33hs

El zaguero uruguayo Santiago Bueno tuvo un domingo muy feliz y fue el hombre decisivo para que Wolverhampton Wanderers, su equipo, venciera 1-0 a Grimsby Town como visitante y de esa manera, lograra la clasificación a la quinta ronda de la FA Cup de Inglaterra.

Se trata del torneo más antiguo que se disputa en el mundo, ya que comenzó a disputarse en la temporada 1871-72.

El rival de Wolverhampton Wanderers, juega en la League Two, es decir, la tercera competición en importancia del fútbol inglés.

El gol de Santiago Bueno

Santiago Bueno es titular en todos los partidos de Wolverhampton Wanderers, club que pelea este año para no descender en la Premier League.

Jadson Viera
NACIONAL

El jugador que conoce muy bien Jadson Viera y por el que va Nacional tras la posibilidad de que se vaya Christian Oliva a Santos de Brasil

Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League
ARABIA SAUDITA

Luego de todo lo ocurrido en la semana, Darwin Núñez vuelve a jugar con Al-Hilal de Arabia Saudita este lunes

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa fue decisivo con su gol a los 60 minutos para darle la victoria y la clasificación a su equipo.

Con esta victoria, el mismo obtuvo el quinto triunfo de la temporada en todas las competencias, es decir que ha ganado muy poco.

A su vez, es el tercer gol de Bueno, ya que antes había anotado otros dos, pero por la Premier League.

Asimismo, luego del encuentro fue elegido como el mejor jugador del mismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Wolves/status/2023065976602759328?s=20&partner=&hide_thread=false

Santiago Bueno Wolverhampton Wanderers FA Cup

