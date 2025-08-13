Un comerciante de Minas está herido tras recibir un balazo; los delincuentes dispararon siete veces

Sobre la madrugada del miércoles en Minas , tres personas armadas intentaron asaltar camión que estaba por salir hacia el Mercado Agrícola de Montevideo ( MAM ) y le dispararon al conductor .

La víctima está internado estable en el hospital de la ciudad debido a una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida con fractura de antebrazo izquierdo , según pudo confirmar El Observador.

Los tres delincuentes descendieron armados y con el rostro cubierto desde una camioneta, por lo que el conductor del camión inició la marcha para no ser alcanzado.

Uno de ellos intentó abrir la puerta del conductor sin éxito y le disparó al comerciante , hiriéndolo en su brazo izquierdo . Además, los agresores realizaron otros disparos, por lo que más tarde la Policía Científica encontró seis vainas de nueve milímetros en la escena del crimen.

El hecho ocurrió minutos antes de las 01:00, según pudo registrar una cámara de seguridad que estaba en el lugar ubicado en las calles en Héctor Leis y Curbelo Báez. Los investigadores recaban testimonios, pero por el momento no hay detenidos.

Otro almacén de Minas recibió dos rapiñas en las últimas horas, sin embargo desde la Jefatura de Policía de Lavalleja afirman que no hay elementos para vincular los hechos y que ambos ilícitos sucedieron en extremos opuestos de la capital.

La última rapiña registrada a este comercio fue sobre las 21:00 del martes y allí mediante un arma de fuego se robaron $ 20.000. Por este caso tampoco hay detenidos.