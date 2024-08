Uruguay reconoce a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones en Venezuela

Luego de que el gobierno de Joe Biden considerara al candidato opositor como presidente electo, la canciller argentina Diana Mondino se pronunció en el mismo sentido, desconociendo la fraudulenta autoproclamación de Nicolás Maduro

Las autoridades electorales venezolanas anunciaron la noche del pasado domingo que con el 80 % escrutado el ganador había sido con un 51,2 % de los votos Nicolás Maduro y desde entonces no han provisto un escrutinio completo.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ya había mostrado su desconfianza sobre los resultados. "Si no mostrás los documentos es obvio que algo raro hay. Además no estamos hablando de alguien que tiene antecedentes democráticos. Yo he dicho que Venezuela es una dictadura y lo sostengo. No lo he dicho acá, lo he dicho en frente a Maduro. Con respeto, pero lo tengo que decir", aseguró este miércoles en rueda de prensa desde Rocha.

A su vez, Uruguay había votado a favor en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para aprobar una resolución que exigiera transparencia al gobierno de Venezuela pero esta no se llevó a cabo dado que no se alcanzó mayoría absoluta.

"Lamentamos que no se ha podido aprobar una resolución sobre este tema en este ámbito. No comprendemos cómo no hay acuerdo sobre temas tan básicos que hacen a la legitimidad democrática. Este organismo debería irse muy avergonzado", dijo Paganini en la sesión del Consejo.