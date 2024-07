Lacalle Pou y las elecciones en Venezuela: "Si no mostrás los documentos es obvio que algo raro hay"

"Si no mostrás los documentos es obvio que algo raro hay. Además no estamos hablando de alguien que tiene antecedentes democráticos. Yo he dicho que Venezuela es una dictadura y lo sostengo. No lo he dicho acá, lo he dicho en frente a Maduro. Con respeto, pero lo tengo que decir", aseguró este miércoles en rueda de prensa desde Rocha.