"Cómplice", "traidores" y "dignidad": caliente debate en el Senado por fraude en Venezuela

"Es una obligación ética y moral estar del lado de la democracia en Venezuela y de quienes la defienden y han estado el domingo votando en las urnas reclamando y otorgando la libertad a ese pueblo", agregó.

Tras esto, el exministro acusó al Frente Amplio de "no reconocer la gravedad de lo que sucedió el domingo" y de ser "cómplice de la dictadura del delincuente Maduro".

Embed - Sesión de la Cámara de Senadores | 30/07/2024 | República Oriental del Uruguay

"Algunos inventan un discurso para tratar de creérselo pero ni aún así se lo creen", dijo y agregó: "Una elección sin observadores donde los que fueron estaban invitado por el régimen para aplaudirlos. Entre ellos algunos uruguayos".

"Desearía que el sistema político uruguayo estuviera unido reclamando la democracia y la libertad en Venezuela, pero no es así porque hay sectores y dirigentes de la izquierda uruguaya que le tienen miedo a Maduro. Que tienen miedo por lo que revele el despecho del criminal. Algún día nos enteraremos de las deudas y del precio que tiene el silencio en algunos dirigentes del Uruguay", afirmó.

"Les pido señores del Frente Amplio que tengan un poco de dignidad y que tengan la dignidad de defender las instituciones oriéntales, de defender a nuestro país y de no permitir que la dictadura, que el crimen organizado señale al Uruguay", dijo García en medio del barullo por parte de varios integrantes de la cámara.

En medio de las varias respuestas a lo expresado por Javier García se escuchó a la senadora Graciela Bianchi gritar: "cállense la boca, traidores".

Lo dicho por parte del García tuvo una contundente respuesta por parte de José Carlos Mahía quien afirmó a los gritos que al Frente Amplio "en ningún lugar" le van a hablar de dignidad. Tras esto le dijo a Bianchi que "haga silencio".

"No aceptamos de absolutamente nadie que le vengan a hablar de dignidad al Frente Amplio. Esta fuerza política puso en el Uruguay hombres y mujeres que pagaron con su vida, con cárcel y con exilio la defensa de la democracia. Eso no lo puede poner en duda absolutamente nadie", dijo.

"El Frente Amplio tiene una profunda vocación democrática y republicana. El Frente Amplio no tuvo un solo cargo de confianza durante la dictadura militar. No tuvo un solo consejero de Estado. Acá, para hablar de democracia y de defensa de la democracia no le vamos a ceder absolutamente nada a nadie. Pusimos muertos, tenemos desaparecidos, presos políticos gente que defendió con su vida la libertad de todos", añadió.

Otro que tomó la palabra fue en senador del Partido Nacional, Jorge Gandini quien sostuvo es una de las sesiones "más importantes". "Fuimos testigos de un voto electrónico que nunca dio sus resultados. Y que cuando los dio fueron tan grotescamente falsos que ni siquiera el 100 sumaba 100".

"El silencio es cómplice", dijo Gandini en alusión a la demora en la toma de una posición por parte del Frente Amplio.

"Es brutal que desde un partido que puso muertos que resistió el golpe y la dictadura en este país se justifique el atropello a la libertad. La desaparición, las torturas, los presos, las proscripciones. Ni siquiera la dictadura en este país desconoció el resultado del plebiscito del 80", recordó.

Tras esto Gandini aseveró que lo que está pasando en Venezuela es "un golpe de Estado del dictador para volver a estar ahí" contra la voluntad del pueblo.

La declaración de la colación de gobierno ante las elecciones en Venezuela

La hoja de la bancada de la colación que son mayoría en el Senado, propuso una declaración que fue firmada por los parlamentarios y difundida mediante redes sociales por parte de Javier García. Esta declaración será votada sobre el final de la sesión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JavierGarcia_Uy/status/1818312656010256618&partner=&hide_thread=false Aquí la declaración que votará la Coalición Republicana sobre la situación en Venezuela y el fraude del domingo. pic.twitter.com/BgTU5xbuUb — Javier García (@JavierGarcia_Uy) July 30, 2024

"El régimen de Maduro he llevado adelante un fraude electoral que confirma la ilegitimidad de su gobierno, tanto por origen como por sus prácticas antidemocráticas", sostiene el comunicado.

En este sentido dice que "repudia" los intentos de "legitimar ese fraude, con complicidad, por parte de dirigentes y sectores políticos de nuestro país".

El Senado "expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y con los dirigentes democráticos y el presidente legítimamente electo Edmundo González".

Noticia en desarrollo...