"Este organismo debería irse muy avergonzado": la dura crítica de Uruguay a Venezuela en la OEA que emocionó a María Corina Machado

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no alcanzó los votos necesarios este miércoles para aprobar una resolución que exigiera transparencia al gobierno de Venezuela sobre las cuestionadas elecciones del domingo, que dieron la victoria a Nicolás Maduro, al no alcanzar la mayoría absoluta de sus Estados miembros.

Las palabras de Omar Paganini tras la votación sobre Venezuela

Luego de la votación, el canciller uruguayo Omar Paganini tomó la palabra y se dirigió a los demás países de forma virtual, desde la Cancillería en Montevideo y acompañado del embajador ante la OEA, Washington Abdala.

"Lamentamos que no se ha podido aprobar una resolución sobre este tema en este ámbito. No comprendemos cómo no hay acuerdo sobre temas tan básicos que hacen a la legitimidad democrática. Este organismo debería irse muy avergonzado", dijo.

"No son horas sencillas para Venezuela. No lo son y seguramente lamentablemente no lo seguirán siendo. Cuando hay vidas de por medio todo lo demás queda de lado. Por estas horas, tristemente, esa es la información que nos llega y nos conmueve. Esta terrible crisis plagada de un proceso electoral rodeado de vicios, que pese a todo podría haber tenido un final de esperanza luego de lo que fue una gran jornada cívica, con millones de venezolanos votando, se está frustrando", aseguró.

"Todo ha terminado de la peor manera. Se proclamó un presidente electo sin finalizar el escrutinio. Nunca se mostraron las actas originales ni se dio lugar a una auditoría de la oposición ni de los organismos independientes. Se presentaron números inverosímiles incluso con falencias matemáticas. Se desoyó el clamor de la comunidad internacional reclamando transparencia. Uruguay está en ese clamor y seguirá estando aunque moleste al régimen", sostuvo.

A su vez, Paganini repudió la represión y la violencia en las calles que se dieron luego de las elecciones. "Uruguay se suma a la comunidad internacional que espera un sinceramiento de las autoridades venezolanas. El cese del hostigamiento, el cese de la represión y el restablecimiento de un proceso de democratización", sostuvo.

"Para Uruguay no es un tema de ideología, de derechas o de izquierdas, de bloques o de alineamientos geopoliticos. Es un tema de derechos humanos y de democracia. Lo de hoy es entre democracia o dictadura, entre transparencia o fraude, entre libertad o represión", señaló.

La respuesta de María Corina Machado

Las palabras de Paganini fueron agradecidas a través de la red social X por la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. "Mi reconocimiento al canciller de la hermana República Oriental del Uruguay, Omar Paganini por sus palabras en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Su mensaje llega al corazón de cada venezolano que hoy lucha para que se respete la verdad y que no desistirá hasta lograrlo. Ganamos y vamos a cobrar la victoria, con el apoyo de las naciones democráticas de la región y del mundo", aseguró.

