Paganini dijo que Uruguay está "muy preocupado" por Venezuela, donde resultados "ni siquiera suman 100%"

El canciller Omar Paganini dijo que Uruguay está "muy preocupado" por la situación que atraviesa Venezuela y remarcó que los resultados de las elecciones anunciados por el Consejo Nacional Electoral –que proclamó a Nicolás Maduro reelecto – " ni siquiera suman 100%", por lo que " tiene pinta de que son números que no tienen validez ".

En la noche del domingo, una vez conocido el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral venezolano, el presidente Luis Lacalle Pou expresó: "¡Así, no! Era un secreto a voces. Iban a 'ganar' sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él".