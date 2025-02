Yamandú Orsi dijo que es "imprescindible" tener "la mejor relación posible" con Javier Milei

"Uruguay seguirá estando, donde está, geográficamente hablando y Argentina lo mismo. ¿Es inteligente, es lo procedente, es de sentido común vivir enfrentados? Francamente creo que no", expresó.

Tras ello, destacó que Milei "ya ha dado signos positivos" de una búsqueda de un buen relacionamiento "con el tema del dragado del Río de la Plata", un asunto "de larga data y de una sucesión de desencuentros" en las "relaciones bilaterales".

"No tenemos derecho a no hacer uno y mil intentos para lograr coincidencias, no para nuestro gobiernos sino para nuestros pueblos. En mis dos décadas de gestión y de gobierno a nivel departamental en la Intendencia de Canelones hice del diálogo mi estrategia. Podremos acordar o no, pero jamás debemos renunciar a conversar y procurar los acuerdos", continuó el presidente electo.

Orsi declaró que quiere construir "la mejor relación posible" con Milei, y cree que su par argentino tiene "el mismo propósito". "Confío absolutamente que ambos gobiernos apostamos a tener una relación fructífera, por supuesto, no exenta de debates, polémicas y naturales desacuerdos", agregó.

Para el sucesor de Luis Lacalle Pou este buen vínculo "es posible, necesario e imprescindible para los uruguayos y para los argentinos", y rememoró que "a veces ciertas presuntas afinidades ideológicas dejaron en claro un sinfín de sinsabores", como "el episodio de los puentes cortados" que "es cosa del pasado".

"Me preguntaron en un evento de campaña desarrollado en Punta del Este cómo me definía en lo político y lo hice. Soy un progresista pragmático. Progresista y pragmático, las dos cosas", concluyó.

Por otra parte, el futuro mandatario marcó que muchos empresarios argentinos "pueden dar crédito" de su actuación en Canelones: "Muchos mantuvieron reuniones conmigo y tienen claro que independientemente de quién gobierne Uruguay es un país de reglas claras para los inversores, con una clara separación de poderes y con un sano nivel de convivencia política a pesar de ciertos episodios ocurridos en la última campaña".