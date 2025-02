Yamandú Orsi estuvo en el Canelones Suena Bien: "Antes yo llevaba a mis hijos, ahora me traen ellos"

Consultado sobre cómo ve el desarrollo de la música uruguaya y sus artistas, Orsi dijo que "por suerte hay en todo el país distribuidos como fogoncitos que le dan vida a todo esto. Está la Fiesta del Pollo y la Gallina en estos días también, en el interior deben estar pasando cosas, que algunas ni las conocemos, pero a lo largo de todo el año tenes calendario donde siempre tenes artistas uruguayos haciendo, y a veces traen algún argentino también y eso está bueno".

"La gente tiene ganas de ver y de disfrutar cosas y además cada cual tiene su preferencia. Acá lo que estamos viendo es una población bastante joven, mucho adolescente, que yo recuerdo mis épocas y nos gustaban, por supuesto, nos gustaban otras cosas pero no es fácil encontrar algo que los mueva y con lo que se sientan identificados o por lo menos yo no lo conocía tanto, esto es una explosión", declaró

También fue consultado sobre si durante su gobierno habrá estímulos a nivel de exoneraciones tributarias para que se lleven a cabo eventos de esta magnitud, que atraiga a todo tipo de artistas, a lo que respondió: "Me consta que el Ministerio de Turismo, sea cual sea el gobierno, estas cosas las tienen en cuenta. Capaz que lo que hay que hacer es buscar un calendario, no digo calendario oficial, pero sí saber que esas fechas no te pueden fallar y esos territorios no te pueden fallar. Por supuesto que la cantidad de público que te llega depende mucho de la zona, pero es raro que no haya un espectáculo o una actividad que no se llene", señaló

Luego, el presidente electo habló sobre cómo está viviendo la transición de gobierno a nivel familiar y afirmó que con su familia decidieron que se quedarán a vivir en Salinas: "Mis hijos pasan otra etapa, que es la educación secundaria. Lo van a hacer ahí también en la zona. Y a su vez sabiendo que me voy a tener que mover y que muchas veces nos vamos a quedar en Montevideo. Es todo un esquema nuevo de funcionamiento familiar que hay que adaptarse. Y también tener en cuenta y tener claro que el cable a tierra siempre es tu gente, tu familia y tu vida íntima. Entonces eso hay que cuidarlo mucho".

Más sobre lo personal, confesó que "día a día" le van cayendo cada vez más fichas. "Y te encontrás con problemas también, porque el país tiene dificultades como lo va a tener siempre y ya tenés que tomar nota, de que antes era tema de repente del Gobierno Nacional o de otros territorios y yo me centraba en lo que era Canelones. Pero ahora hay todo un país que necesita respuestas, que necesita soluciones y que tú sos responsable".

Sobre si su esposa, Laura Alonso, se va a dedicar a actividades relacionadas a la política respondió que no: "La idea como no participa de la actividad política es mantener sus actividades, por supuesto que ahora desde un lugar donde puede colaborar o de repente generar algunas cosas a partir de la oportunidad. Yo creo que hay que buscar la forma pero siempre de un perfil distinto al mío porque no es la actividad política lo que ella le convoca".

Por último, fue interrogado sobre qué va a pasar con la Reforma Jubilatoria, el presidente electo dijo que va a haber un "diálogo social". "Se empieza ahora con Rodrigo Arim. La idea es ir tranquilo, ir modificando lo que se pueda e ir dejando lo que está bien", finalizó.