"Yo estaba convencido que ganaba Orsi", dijo José Mujica tras las elecciones internas

Consultado por los motivos de la baja votación, el expresidente dijo que "están jugando varios factores". "Muchos candidatos, una lluvia de propuestas seguramente bien instanciadas, pero poco sustentadas y un debate relativamente pobre que probablemente no entusiasmaba a mucha gente ", opinó Mujica.

Elecciones internas 2024 Mujica fue el primero en votar en las elecciones internas 2024 y dijo que el Frente Amplio no puede "andar titubeando" para elegir la fórmula presidencial

"Hay un avance no en el pensamiento si no en la emotividad de las personas. El consumismo entiende a envolver a toda la sociedad más allá de la carga económica. Es como si el triunfo en la vida fuera comprar cosas nuevas", valoró Mujica sobre los problemas de la sociedad actual.

"El ser viejo tiene muchos inconvenientes, también hace algunos aportes. Yo creo que hay que pensar en la sociedad toda, incluso en lo que no nos votan. El país va mucho más allá del río Santa Lucia, hay que entenderlo y escucharlo", agregó Mujica.

El exmandatario fue consultado sobre qué le aconsejó a Orsi durante la campaña. "Yo le recomendé que gaste mucho tiempo en escuchar, y creo que algo debe haber servido", respondió.

Por otro lado Mujica se refirió a la elección de Valiera Ripoll como compañera de fórmula de Álvaro Delgado y afirmó que a él le "sorprendió mucho" lo que pasó.

"Medio indescifrable Ojeda. No puedo entender este Partido Colorado, estoy hablando culturalmente. No puedo entender de un Partido Colorado con muchos candidatos que no se acordaron de José Batlle", analizó Mujica sobre el Partido Colorado.

"Todavía me falta la última jugada", dijo José Mujica sobre el cierre.