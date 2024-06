Mujica dijo que Delgado estaba gordo y este le respondió: "Lo invito a salir a correr y capaz bajamos los dos la panza"

"Me levanté con 200 mensajes de Whatsapp de todo el país, ´vamo arriba por lo que soñamos, por lo que laburamos´. Ayer pase a saludar a mis viejos, mi viejo operado hace algunos días, mi vieja con algunos problemas de corazón, un poco achicados", contó a los periodistas que lo esperaban en la puerta de su casa.

Consultado sobre como vivían sus padres la jornada señaló: "Mi padre ya me llamo dos veces, están orgullosos, nerviosos. Yo no vengo de familia política, la exposición les da un poco de miedo, cautela, tener que asumir eso que todos lo ven. En la campaña tenemos que ser críticos con las ideas, pero atrás de cada candidato hay padres, hijos ", agregó.

Delgado se volvió a referir a cuándo definió ser precandidato y la charla con sus hijos. "Cuando decidí ser precandidato fue en cena familiar. Pilar, mi hija mas chica dijo: 'no es decisión tuya, es una decisión que tenemos que discutir acá porque nos afecta a todos, no solo a ti'. Ahí empecé a remarla y sale Agustina, la mas grande y dice 'yo te voy a apoyar en lo que decidas'. Pilar hasta el ultimo momento me dice 'yo te voy a apoyar pero algo te tiene que costar'".