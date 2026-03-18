Natal, la joya del nordeste que ahora tiene vuelo directo desde Montevideo

Playas amplias, dunas imponentes y mar cálido durante todo el año convierten a Natal en uno de los destinos más atractivos del nordeste brasileño . Este año estará aún más cerca de los uruguayos, con vuelos directos desde Montevideo en marzo, abril, junio, julio, agosto y diciembre.

Pocos viajeros saben que Natal fue una ciudad estratégica durante la Segunda Guerra Mundial. Por su ubicación en el punto más cercano entre Sudamérica y África, la ciudad se convirtió en una de las bases aéreas más importantes del Atlántico Sur, conocida como el “Trampolín de la Victoria”. Hoy en día, la ciudad atrae a miles de viajeros por sus playas, paisajes y autenticidad, con pueblos costeros con estilo que concentran a los amantes del surf.

Ubicada en Rio Grande do Norte, Natal es una ciudad costera de origen colonial portugués, bañada por el sol casi todo el año. Combina playas de aguas cálidas, grandes dunas y una atmósfera tranquila que invita a bajar el ritmo. Para muchos viajeros uruguayos es una forma distinta de descubrir Brasil, más natural y auténtica, ideal para descansar.

“Los visitantes dicen que lo primero que los conquista es la sensación de libertad que transmiten sus paisajes”, cuenta Raoni Fernandes , presidente de EMPROTUR. Las dunas de arena blanca que se encuentran con el mar, el cielo abierto y el sol presente 300 días al año crean un escenario único. También sorprende la calidez de la gente , siempre dispuesta a conversar, recomendar una playa poco conocida o compartir algún consejo local que termina haciendo la experiencia aún más auténtica.

Natal es la puerta de entrada a Praia do Pipa, un antiguo pueblo de pescadores que hoy está entre los mejores destinos de todo Brasil. A menos de dos horas de la ciudad de Natal, Pipa se destaca por sus playas vírgenes respaldadas por altos acantilados, buenas olas para surfear, bahías con delfines, excelentes posadas y bares con vista al mar.

Paseos en buggy, snorkel y kitesurf

La playa urbana más conocida de Natal es Ponta Negra. Allí se levanta el icónico Morro do Careca, una gran duna cubierta de vegetación que se convirtió en símbolo del destino. A pocos kilómetros aparece Genipabu, con sus enormes dunas que caen hacia el mar. El paisaje se recorre en los clásicos paseos en buggy, una experiencia que vale la pena vivir.

Hacia el norte, São Miguel do Gostoso te invita a conocer una cara diferente del litoral: playas largas, poco urbanizadas y un ambiente bohemio junto al mar. Es un destino destacado para practicar kitesurf.

Si te gusta el snorkel, Maracajaú –a unos 60 kilómetros de Natal– es uno de los destinos más destacados del nordeste. Sus arrecifes de coral, llamados “parrachos”, forman piscinas naturales de aguas cristalinas en la que se ven miles de peces tropicales y estrellas de mar.

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Entre la cocina del mar y la historia de la ciudad

Más allá de sus playas, Natal también invita a explorar su cultura y su gastronomía.

“Vale la pena probar pescados y mariscos frescos, platos típicos del nordeste y frutas tropicales”, indica Raoni. El pargo, camarones y langosta son preparados a la parrilla o en guisos con leche de coco, acompañados por clásicos regionales como la moqueca, la tapioca o el arroz con farofa.

La ciudad también guarda parte de su historia en el Forte dos Reis Magos, una fortaleza del siglo XVI que marca el origen de Natal y ofrece una vista privilegiada sobre la costa.

Entre las excursiones que más sorprenden a los viajeros aparecen los paseos en buggy por las dunas y las visitas a lagunas como Pitangui o Jacumã, donde el agua dulce crea oasis inesperados entre la arena.

También es un destino cómodo para viajar en familia. Natal cuenta con varios resorts y hoteles all inclusive: “Ofrecen infraestructura completa, actividades para niños, gastronomía variada y acceso directo a playas hermosas”. Entre los hoteles más destacados están el Vila Galé Resort Touros, Ocean Palace All Inclusive Premium y el SERHS Natal Grand Hotel & Resort.

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Vuelo directo a Natal en 2026

El interés de los viajeros sudamericanos por Natal viene creciendo de forma sostenida. Solo en 2025 el flujo turístico desde la región aumentó un 138%. En este contexto, la nueva ruta aérea directa entre Montevideo y Natal con la aerolínea GOL marca un hito y acerca aún más el destino al público uruguayo.

El vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco al Aeropuerto Internacional Governador Aluízio Alves de Natal estará disponible en tres momentos del año: desde el 21 de marzo al 4 de abril, desde el 25 de junio al 1 de agosto y desde el 5 al 26 de diciembre.

“La apertura de esta nueva ruta es un paso muy importante para fortalecer la presencia internacional de Natal”, explican desde la oficina de turismo. “Para los uruguayos significa un acceso más rápido y cómodo a uno de los destinos más espectaculares de Brasil. Y para Natal representa la posibilidad de fortalecer vínculos culturales, comerciales y turísticos con Uruguay”, asegura el presidente de EMPROTUR.

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Descubrí este paraíso brasileño

Con más de 300 días de sol al año y extensas playas abiertas que se despliegan a lo largo de kilómetros, Natal se posiciona como uno de los principales destinos de entrada al nordeste de Brasil. La ciudad ofrece una combinación atractiva de naturaleza, mar cálido y propuestas al aire libre, consolidándose como una opción ideal para quienes buscan descanso y experiencias en contacto con el entorno. El destino puede contratarse a través de agencias como Buemes, Hiperviajes, Jetmar, Tienda Viajes y TocToc Viajes.