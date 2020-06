"Botón de salida": consejos y visiones de quienes vendieron sus empresas

Fundar una empresa, hacerla crecer y venderla parece ser un ciclo cada vez más común en Uruguay. Los empresarios locales tienden a tener a la mano el “botón de salida”, para poder desprenderse de sus negocios y que sean parte de algo más grande.



La reciente venta de Infocorp al grupo candiense Constallation Software, viene a constatar esto. Una compañía que generaba dividendos, que crecía año a año y que tenía clientes esparcidos por todo el mundo. “Nosotros no buscamos vender, vinieron a nosotros”, explicó la CEO, Ana Inés Echavarren a Café y Negocios.



Echavarren contó que, a su entender, una posible venta tiene que reunir determinadas condiciones para concretarse. La primera es generar un acuerdo que beneficie a las dos partes, dejando claro los intereses de los vendedores. El segundo escenario, responde a una cuestión de objetivos, dado que hay compañías que nacen sabiendo que su fin estará en manos de otra empresa. Y el tercer punto que desarrolló fue el de la necesidad: esto sucede cuando no “hay más remedio y los números no están cerrando”. Sin embargo, la directiva afirmó que la venta de Infocorp no se dio en ninguna de estas tres situaciones. Es decir, la firma candadiense se interesó por la empresa pero los propietarios tenían claro que si no se concretaba, no sucedería nada.