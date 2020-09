¿Cansado de trabajar desde casa? ¿Qué tal trabajar desde el hotel?

Emma Jacobs

¿Pudieran ocuparse las habitaciones vacías con trabajadores remotos en busca de paz y productividad?

No podría haber llegado en mejor momento. Yo me estaba volviendo cada vez más irritable trabajando desde casa y más propensa a episodios de ira causados por las interrupciones. Durante los "tiempos con precedentes", los colegas me interrumpían todo el tiempo, pero el respetuoso ambiente de la oficina me impedía reaccionar negativamente. Pero después de semanas de trabajar en casa verdaderamente como mi yo auténtico, la irritabilidad estallaba a la menor provocación. Mi pareja viniendo a la cocina donde yo estaba trabajando para hacer tostadas. Indignante. Una sonrisa mientras estaba en una videollamada. Exasperante. Mi hijo mostrándome un fantástico dibujo que había terminado en paz y tranquilidad. ¿En serio?

Así es que decidí aceptar — con total y completa alegría — la oportunidad de probar el paquete de "trabajo remoto" desde un hotel, en el centro de Londres. ¡Por fin un cambio de ambiente y la oportunidad de trabajar sola en una habitación tranquila y confortable!

El Stafford no es el único hotel que lo está ofreciendo. Numerosos hoteles están tratando de contrarrestar la disminución en los viajes de placer y de negocios atrayendo a trabajadores remotos que anhelan tener un nuevo ‘entorno’ para sus arduos trabajos desde las computadoras portátiles. Accor, el grupo hotelero europeo, lanzó lo que llama "oficina de hotel"; otros están promocionando paquetes de "vacaciones de un día" o de "trabajo desde el hotel". En el pasado, reservar una suite por un día — o por una hora — era con el propósito de tener una discreta aventura amorosa (lo cual, visto a través de las gafas del coronavirus parece tanto higiénica como moralmente cuestionable); actualmente, ofrece la embriagadora promesa de una ininterrumpida productividad.

Al entrar en la suite, me invadió una familiar fragancia: aire acondicionado con un toque de viaje de negocios. Me transportó a esos embriagadores días de conferencias: era como LinkedIn pero en la vida real. No extraño esos incómodos momentos de tratar de estrecharle la mano a alguien mientras le enseñas tu placa de identificación porque te acabas de meter un bocado de ensalada de papa en la boca.

La suite con vistas a casas adosadas georgianas y al restaurante en el patio del hotel resultó ser un renovador cambio de la normal vista de mis vecinos (si alguno de ustedes está leyendo esto, ¿podrían hacer algo más parecido a los personajes de la película La ventana indiscreta?). Una bienvenida bastante agradable llegó en la forma de una bandeja de pastelitos. Después de meses del mismo lugar (mi casa) y de los mismos compañeros de trabajo (mi familia) la novedad de un hotel fue sobreestimulante.

Me senté a la mesa con mi computadora portátil escuchando el zumbido del aire acondicionado, sintiéndome culpable de no estar usando el paquete completo de la suite. Después de todo, una profunda bañera, una enorme cama doble con sábanas recién lavadas y con mullidos cojines, y una variedad de películas nuevas me estaban ‘invitando’. Pero también lo estaban haciendo las fechas de entrega. Seguí adelante con mi conteo de palabras hasta que — por fin — llegó la hora del almuerzo.

El paquete del hotel Stafford incluía una comida de dos platos en el restaurante o en la habitación. Yo elegí comer en el restaurante porque, ¿por qué no?, yo también solía ser una persona que se sentaba en mesas de comedor cubiertas con manteles. El restaurante estaba tranquilo y los camareros fueron atentos. Después de un período de suspensión temporal sin sueldo, el jefe de comedor estaba encantado de volver al trabajo. "Es como estar en el escenario", me comentó. "Lo extrañaba", él agregó. El negocio se ha estado recuperando lentamente desde la reapertura del hotel, pero él dijo que estaba en espera del regreso de los viajeros de negocios estadounidenses.

Mis platillos de pescado ahumado y de carne de cangrejo fueron frescos y deliciosos, una explosión gastronómica después de meses de comer tostadas a la hora del almuerzo frente a mi computadora portátil. Después de que terminó el almuerzo, regresé a mi escritorio. Habiendo dejado el cargador de mi teléfono en casa, y sin poder pedirle al hotel que me prestara uno debido a los protocolos del coronavirus, traté de concentrarme en mi trabajo y, al final, encontré mi ritmo, el primer período de feliz concentración sin interrupciones durante días.

Por fin estaba experimentando un día completo de anhelada soledad. Y, sin embargo, yo sentía una extraña inquietud. Aunque fue un glorioso alivio de la monotonía de mi vida laboral, el paquete “trabajo remoto" desde el hotel parecía encarnar la confusión del coronavirus. Durante los últimos meses, todos los rincones de la vida — trabajo, familia, escuela, ocio — se fusionaron en una misma masa informe. La mesa de la cocina se había convertido en una oficina compartida de WeWork.

En los últimos meses, cuando alguien me ha sacado de quicio en el trabajo, me he quejado con mi pareja, mientras que en el pasado lo hubiera hecho con un compañero de escritorio. He hablado sobre la crianza de hijos con colegas que tal vez son las únicas voces externas que había escuchado en todo el día. Y ahora me encontraba en una habitación de hotel donde no estaba en un viaje de negocios y, definitivamente, no estaba en uno de placer.

A pesar de los esfuerzos de la industria del turismo por crear una categoría que sea una combinación de negocios y de ocio, parece que lo que actualmente se necesita son límites: puro ocio o un resuelto enfoque en el trabajo.

Esta habitación es perfecta para un viajero que esté en Londres por unos días y que necesite trabajar entre reuniones, o como un lugar para realizar discretas negociaciones. Para aquellos que necesitan un cambio de ambiente, siempre está la oficina.