¿Cómo captar inversiones en medio del confinamiento?

El doctor Markus Wilhelms se levanta a las cuatro de la madrugada para reunirse telemáticamente con un inversor chino. Por la noche, entre las once y las doce, no es infrecuente que tenga videollamadas con fondos de capital riesgo americanos. Los horarios de este emprendedor afincado en Barcelona han saltado por los aires desde que se decretó el confinamiento por el coronavirus, al igual que los de muchos de sus colegas que están buscando financiación en plena cuarentena.

Wilhelms es fundador de Mowoot, una start up española que ha desarrollado un dispositivo para prevenir el estreñimiento crónico. "Abrimos la captación de fondos dos semanas antes del estado de alarma: habíamos diseñado un roadshow por varios congresos en París, Düsseldorf, Dublín y Helsinki", señala Wilhelms. Estos eventos suponen una oportunidad de oro para las start up, que pueden entrevistarse con múltiples inversores cara a cara. Mowoot, por ejemplo, tenía agendadas 40 reuniones, que tuvo que cancelar.

La emergencia sanitaria ha provocado un parón significativo de las inversiones de los fondos, que en su mayoría están apoyando a sus participadas antes que aventurarse con nuevas rondas. Una excepción ha sido Inveready, que la semana pasada anunció el cierre de una ronda de tres millones en Anyverse.

Pese a casos aislados, los emprendedores que justo inician la búsqueda de capital han asumido que no podrán levantar tanto dinero y que deberán aceptar una rebaja en la valoración. Por suerte, la mayor parte de los eventos de inversión se han adaptado al formato digital, lo que facilita tener una audiencia mucho mayor al hacer exposiciones. "Ahora me pueden escuchar inversores de EEUU o China que no suelen ir a congresos"; subraya Wilhelms.

Estas convenciones virtuales se organizan en torno a una sala grande con miles de conectados donde se llevan a cabo charlas y conferencias. Al mismo tiempo, se organizan reuniones en habitaciones privadas con dos o tres inversores. Y todo desde el escritorio (o el sofá) de casa.

Zoom, la estrella ascendente

La compañía californiana Zoom ha sido una de las grandes beneficiadas por la emergencia sanitaria. Sus herramientas de videoconferencia y webinar están siendo de las más utilizadas en un momento en el que las empresas han implantado de forma masiva el teletrabajo.

Factorial, por ejemplo, que acaba de cerrar la segunda ronda de financiación más grande del año en España tras levantar 15 millones de euros, usó esta plataforma de forma preferente para la mayor parte de contactos con CRV, el fondo de Silicon Valley que ha liderado su ampliación de capital. Microsoft Teams o Google Hangouts son otras de las aplicaciones más utilizadas, aunque tanto el correo como las llamadas telefónicas están siendo claves para pulir detalles de la cartas de intenciones y otros documentos.

Pocas 'megarrondas' a la vista

Una valoración en la que coinciden la mayor parte de las start up consultadas es que los próximos meses no se caracterizarán por el cierre de grandes rondas. "La mayoría de lead investors esperarán antes de inyectar grandes cantidades en nuevas empresas", señala David Riudor, cofundador y primer ejecutivo de Goin. Esta fintech ha logrado salvar la ronda que empezó en enero gracias a firmar unos papeles vinculantes en un momento muy inicial. "A mí me dio tiempo a ir a San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y Berlín a buscar financiación", afirma Riudor, que pese a ello ha tenido que comandar el final de la ronda de forma telemática. "Las buenas start up no tendrán problemas para conseguir dinero, lo que sí habrá son muchas rondas puentes a la espera de tiempos mejores", vaticina.

Fuente: Expansión - RIPE