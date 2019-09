¿Cómo evitar viajar al lado de un bebé? Japan Airlines crea un innovador "mapa de asientos" que permite saber dónde los sentarán

Andrey Popov La aerolínea alertará sobre la ubicación de bebés de hasta dos años.

¿Alguna vez te ha tocado estar sentado al lado de un bebé que llora y grita incesablemente durante un vuelo, imposibilitándote dormir o simplemente concentrarte en ese libro o revista que tenías reservado para ese momento?

Si la respuesta es sí, y vas a viajar en Japan Airlines, puedes estar tranquilo: podrías evitarlo.

La aerolínea introdujo un nuevo sistema de reserva que les permite a sus clientes saber exactamente dónde estarán sentados los niños menores de dos años que aborden el avión.

La señal de alerta se da a través de un ícono con un dibujo de un niño. Así, al momento de elegir los asientos, el cliente tiene la posibilidad de ubicarse lejos de los bebés si así lo quisiera.

BBC Un ícono con un dibujo de un niño alerta dónde están ubicados los bebés abordo.

Sin embargo, en el sitio web de la aerolínea con sede en Tokio, se advierte que esta herramienta no será infalible, pues el ícono podría no aparecer si un boleto fue reservado a través de un tercero (y no directamente con Japan Airlines) o si hubo un cambio de avión de última hora.

¿Obligación o tolerancia?

La medida ha sido celebrada por numerosos usuarios en la red social Twitter.

Uno de ellos, llamado Rahat Ahmed, agradeció a la aerolínea por haberle "advertido" de los niños que coincidirían con él en el vuelo.

"Esto debería ser realmente obligatorio para todos", dijo. Y agregó: "Tuve tres bebés gritando a mi lado en mi vuelo (de Nueva York a Doha) hace dos semanas".

Getty Images Japan Airlines advirtió que la herramienta no será infalible, pues el ícono podría no aparecer si un boleto fue reservado a través de un tercero o si hubo un cambio de avión de última hora.

Su comentario, no obstante, provocó que otras personas lo instaran a ser "tolerante".

"Son bebés, como todos lo fuimos alguna vez. Necesitamos aprender tolerancia o pronto comenzaremos a necesitar un mapa de ubicaciones de asientos para los que hacen ruido al respirar, para drogadictos, los que se echan pedos, los borrachos y quizás muchas cosas más en la vida", dijo un usuario de Twitter con el nombre G Sundar.

El debate siguió con otras personas que dijeron simpatizar con los padres, aconsejando usar auriculares con cancelación de sonido si es que tanto molesta el llanto de un bebé.

Pero más allá del debate, lo cierto es que esta innovadora herramienta está aquí para quedarse y será ahora problema de los usuarios de Japan Airlines el elegir cuán cerca quieren volar de un bebé.

