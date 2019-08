¿Cómo llegó una fan uruguaya a la casa de Taylor Swift?

"Una vez estuve en la casa de Taylor Swift" dice la biografía de la cuenta de Twitter de Josefina Mösle, productora del programa radial De Taquito (Universal). Ese episodio ocurrió hace una semana, según lo contó la implicada en su cuenta de Twitter. El encuentro fue el reconocimiento a su fanatismo por la cantante estadounidense, una de las figuras más exitosas de la música pop actual.

"Cuando cumplí 11 años y me di cuenta que me gustaba la música, me encontré con Taylor Swift. Al instante me enamoré de la canción Our Song, y de las letras de sus canciones, que compone ella desde que comenzó su carrera", explicó Mösle en un hilo en el que relató su encuentro con su ídolo.

Hace una semana, terminé comiendo galletitas de chocolate hechas por @taylorswift13 en su casa de Los Ángeles, y cuento la historia completa de cómo llegué ahí en este hilo. pic.twitter.com/puPZLHEt2I — Josefina Mösle (@josefina_mosle) August 15, 2019

En 2009, cuando la artista ya era una de las figuras de la música country pero aún no había trascendido demasiado por fuera de Estados Unidos, Josefina comenzó a participar de forma más activa en los colectivos online de fanáticos de Swift. La cantante desde siempre mantuvo una relación cercana con sus fans, a quienes les deja mensajes en sus canciones, y recompensa a sus seguidores más fieles permitiéndoles conocerla después de sus shows, y en encuentros privados en sus distintas residencias.

Uno de esos encuentros son las "secret sessions" (sesiones secretas), que Swift y su equipo de colaboradores organizan en la previa del lanzamiento de sus nuevos discos. En ellos, grupos de fans van a una de las casas de la cantante (en Londres, Los Ángeles, Nashville o Rhode Island), escuchan el álbum de forma anticipada, y reciben de parte de la compositora y de los productores la historia de cada canción, y algunos detalles del proceso de grabación. En uno de esos encuentros fue que participó Mösle.

Volviendo a las galletitas.



Cuando cumplí 11 años y me di cuenta que me gustaba la música, me encontré con Taylor Swift. Al instante me enamoré de este tema 👇🏻 y de las letras de sus canciones, que compone ella desde que comenzó su carrera. https://t.co/djbXFXb8xI — Josefina Mösle (@josefina_mosle) August 15, 2019

¿Cómo llegó allí? Gracias a las redes sociales. En particular, gracias a una poco conocida, pero de importancia clave para los fans de la cantautora. "Tanto Taylor como su equipo son sumamente activos en redes sociales, pero ella se enamoró de Tumblr, una plataforma que combina fotos, videos y textos y que Taylor tomó por completo. Millones de fans se registraron en Tumblr gracias a ella, incluyéndome", explicó la fanática uruguaya en su hilo. "Allí, Taylor pasa sus días leyendo, dando me gusta y reblogueando los mensajes de sus fans, y ocasionalmente incluso comentando con chistes y bromas internas. La conexión que tiene con las fans en esa red es estrecha, y hoy sigue a más de 5.000 fans por ese medio".

Para 2017, Mösle ya tenía un acceso directo al equipo de la artista, gracias a la intensidad de su fanatismo y a haber viajado dos veces a verla en vivo. "No es que tengas que tener contacto directo, sino que tienen cuentas verificadas de fanáticos. A partir de esa época le empecé a poner más onda en mis redes al fanatismo por Taylor. Me animé a hacer videos bailando, o reaccionando a sus canciones. Me expuse más en ese sentido. Y de a poquito empezaron a responderme y compartir lo que hacía los de Taylor Nation, como se llama ese grupo. Tienen que tener confianza para invitarte, para que no filtres nada", contó Mösle a El Observador.

En noviembre de 2018 dio el siguiente paso y llegó directamente a Swift, que empezó a seguirla en Tumblr. Ahí pasó a integrar ese contingente de más de 5000 personas. "Desde ese entonces, comenzó a interactuar con mis posteos y fotos de manera frecuente, e incluso llegó a comentar uno de mis videos", relató. Según dijo a El Observador, lo primero fue un simple "me gusta" en una foto. "Estaba mirando el documental de Coldplay en el cine y de repente me empiezan a caer mensajes, uno atrás de otro. Sin parar. Y era que le había dado me gusta a la foto", contó. Al mes siguiente empezó a seguirla oficialmente y desde entonces tuvo una veintena de intercambios directos con la artista, comentarios y demás, siempre en Tumblr.

A mitad de julio de este año, con el anuncio de Lover, el próximo disco de Swift, que será lanzado el próximo 23 de agosto y del que este viernes lanzó un adelanto, a Josefina le llegó un mensaje confidencial. Era la confirmación de que había sido elegida -por la propia Swift - para asistir a una de las secret sessions del inminente disco.

Bajo un intenso secretismo, y con un contrato de confidencialidad firmado, el 6 de agosto Mösle y un grupo de otros fans que ubica entre 30 y 50 personas, llegó a la residencia Swift en Los Ángeles para escuchar Lover, recibir detalles del disco de parte de la cantante y el productor Jack Antonoff, y comer galletitas de chocolate preparadas por la artista. "Realmente te cuenta cada detalle del proceso, cada decisión y cada parte del proceso", afirmó. "Te mira a la cara mientras explica la canción, y la canta contigo".

"Al final de la jornada, que en total duró de las 4 de la tarde a pasada la medianoche, Taylor recibió a cada uno de sus fans personalmente para una foto. ¡Cómo me sorprendió cuando me saludó con mi nombre y sabiendo todo sobre mí! Se tomó el tiempo de saber cada detalle", contó Mösle.

Este no fue su primer encuentro con Swift. En 2011 la cruzó de forma más casual en un viaje familiar a Nueva York y se sacó una foto con ella. Fue a comprar el perfume que la artista había lanzado en ese momento, y se encontró que al día siguiente la compositora iba a estar en esa tienda saludando a los fans. Al día siguiente fue, y "como en ese momento no era tan conocida como ahora", se encontró con una fila larga pero no tanto como para llegar a saludar a Swift, sacarse una foto, y manifestar su fanatismo.

Según contó, la artista le dijo que se acordaba de la primera foto, le agradeció por el viaje desde tan lejos, comentaron su fanatismo y algunas de las interacciones previas que habían tenido en las redes.