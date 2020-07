¿Cómo repercute en el calendario local la reanudación de las copas internacionales?

El anuncio de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) el pasado viernes con relación a la vuelta de las competiciones de la Copa Libertadores de América para setiembre próximo y de la Copa Sudamericana para octubre, será "algo que nos hace replantear las cosas" respecto al trabajo que se ha venido realizando en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para confeccionar el calendario de lo que resta del Campeonato Uruguayo, según dijo a Referí, el neutral y responsable de competiciones de la AUF, Jorge Casales.

Cabe recordar que ese mismo viernes la Conmebol fijó el 15 de setiembre para el retorno de la actividad en el máximo certamen continental de clubes luego del parate obligado por la pandemia mundial por el coronavirus, y el 24 de octubre para la Sudamericana.

No obstante, en el calendario que ya se había establecido por parte de la Mesa Ejecutiva de la Primera división, se habían fijado varias fechas para jugarse entre semana ad referendum de lo que ocurriera justamente con la fijación o no del retorno de las copas internacionales.

Al respecto, Casales indicó que "la Mesa Ejecutiva se reunirá esta semana para armar un calendario alternativo. Esto es algo que ya lo hablamos, y lo más factible es que se tome alguna decisión".

El neutral explicó que la intención es "mantener el calendario que teníamos lo más posible. Se va a fijar otro de alternativa, por si se comienza la Libertadores como informó la Conmebol".

Lo que estaba establecido era que en el retorno del fútbol pautado para el 1° de agosto con la cuarta fecha del Torneo Apertura, posteriormente de jugarse justamente la fecha 4, la 5 también sería en el siguiente fin de semana, pero a partir de la fecha 6, ya comenzaría a jugarse entre semana y fines de semana, hasta el fin del Intermedio. Eso sería hasta la tercera semana o fines de octubre.

Diego Battiste

Lo que sí tenían pautado en la AUF era que para el inicio del Clausura sí podía existir las competencias internacional y allí se fijaría el resto del calendario y se jugaría muy poco entre semana. Tanto el Clausura como el Uruguayo terminarían en enero o febrero de 2021.

"En cierta medida vamos a tener que rever, aunque estaba prevista la posibilidad de que pudiera pasar porque Conmebol siempre manejaba setiembre como posible vuelta de la Libertadores, pero hay que ver si esto que planteó la Conmebol se cumple", sostuvo el dirigente.

Y añadió: "Manejamos alternativas, pero no dejar cerrado el calendario que habíamos fijado. Hay que orejear un poco para adelante para lo que vamos a poder hacer"

Consultado acerca de si cree que volverá la Libertadores en setiembre como prevé la Conmebol, Casales expresó: "Yo sigo dudando que vuelva porque hay un tema que la realidad sanitaria de todos los países es muy distinta. El corredor sanitario no creo que se aplique, eso implicaría que no se pudieran jugar los campeonato locales en otros países, las cuarentenas a aplicar en los demás países también entraría en discusión. No veo que se pueda hacer".

Asimismo, recordó que en el mismo informe de Conmebol del viernes dejó abierta una puerta ante la posibilidad de que surjan rebrotes o esté muy complicado el tema del covid-19 para esa fecha.

"Hay una cláusula que fijó la Conmebol que es la salvaguarda de lo que pueda ocurrir, ya que dice que 'estaremos atentos y monitoreando la pandemia para tomar decisiones'. Como que deja abierto a lo que pueda suceder en ese momento", dijo Casales.