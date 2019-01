¿Cuánta plata se timbearon los uruguayos el año pasado?

“No te olvides de jugarle al Cinco de Oro que hoy está gordo”. Comentarios como ese son comunes cuando el premio se acumula durante varios días. Pero más allá de los clientes puntuales que pueden tener los juegos por ese motivo, las apuestas a nivel general crecieron 17% en 2018 en la comparación con un año atrás.

En el año los uruguayos se ”timbearon” US$ 469,5 millones, según informó a El Observador el director de Loterías y Quinielas, Luis Gama. En promedio gastaron más de US$ 1,2 millones al día en apuestas.

El juego que tuvo más recaudación fue la Quiniela con US$ 160,5 millones y una incidencia de 34,2% sobre el total. Sin embargo, el ganador en la comparación interanual fue Supermatch que consiguió apuestas por US$ 93,8 millones con una suba de 78%. Luego se ubicó el Cinco de Oro con US$ 85 millones y un aumento de 18%, seguido por la Tómbola con US$ 82,5 millones, La Raspadita con US$ 26,5 millones y la Lotería con US$ 21,1 millones.

Gama señaló que hay diferencias en la conducta de los apostadores según el juego. “El que opta por la Quiniela es un público más constante; en el caso del Cinco de Oro es distinto, hay gente que no juega nunca pero cuando se incrementa el pozo se entusiasma”, expuso.

El crecimiento de las apuestas en Supermatch se explicó por el Mundial de fútbol que se realizó en Rusia a mediados del año pasado. El jerarca explicó que parte de lo recaudado se destina a colaborar con las divisiones formativas de clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Organización de Fútbol del Interior (OFI).

La Dirección de Loterías y Quinielas esperaba un mayor nivel de apuestas a nivel general en el año, pero el monto final superó las expectativas. “Se han consolidado juegos que antes no se sabía qué iba a pasar con ellos, preveíamos un aumento un poco menor, lo importante es que se dio sin que creciera la oferta de juegos”, expresó Gama.

La proyección para este año es que las apuestas continúen creciendo. “Se va a afianzar Supermatch y La Raspadita está funcionando bien; capaz que el incremento no es tan marcado como el que se tuvo, pero año a año el juego aumenta”, indicó. “La idea es crecer con la misma cantidad (de opciones) que es más que suficiente”, dijo.

Bloqueo de sitios

Supermatch en el único juego de apuestas deportivas online autorizado por el Ministerio de Economía a través de una licencia otorgada hace más de una década. Pero durante mucho tiempo los apostadores locales no tenían restricciones para acceder a sitios similares radicados en el exterior. Sin embargo esa posibilidad varió luego de una decisión oficial de bloquearlos.

Gama informó que hasta el momento se lograron dar de baja 178 sitios y este jueves mediante una nueva resolución se hará lo mismo con 40 más. “Eso hace que la gente al no poder entrar se vuelque al juego de apuestas deportivas autorizado y eso hace que los recursos no se vayan hacia afuera del país”, expresó.

El área de tecnología de Loterías y Quinielas es la encargada del monitoreo de los sitios y el mecanismo para el bloqueo no lleva más de 20 días. En primer lugar se publica en el Diario Oficial la dirección de dominio del sitio web que será restringido, se dicta la resolución y luego se da paso a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) para que se lo comunique a las empresas telefónicas. A partir de ese momento no es posible registrarse para apostar desde Uruguay.

La Revancha de Reyes la ganó Rentas Generales

La Revancha de Reyes otorgaba un primer premio de $ 65 millones. El número ganador fue el 00988, pero no había sido adquirido por los apostadores. “Antes del día del sorteo el entero fue devuelto por la agencia que lo tenía”, informó Gama. Por tanto, el dinero al no ser utilizado para pagar el premio fue para Rentas Generales, que se convirtió en la ganadora. El jerarca explicó que no hay un destino específico para la plata. “Pasa a formar parte de los recursos para cumplir con lo previsto en la Rendición de Cuentas”, indicó.