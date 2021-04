¿Cuántos brotes tiene Montevideo y a qué se deben?

Montevideo alberga poco más de la mitad de los casos activos del país. Incluso cuando desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) reconocen la posibilidad de un subregistro, la capital registra a esta fecha más de 3.400 brotes activos, según los datos de la cartera a los que accedió El Observador.

Más de la mitad de ellos (2.300) están catalogados como "intrafamiliares". El segundo tipo más frecuente corresponde al ámbito laboral, que explica un 18% del total.

155 brotes de Montevideo tuvieron lugar en centros educativos. El gobierno dispuso la suspensión de la presencialidad en este ámbito desde el pasado miércoles hasta el próximo 9 de abril para todos los niveles de enseñanza.

A nivel de la salud, el Ministerio de Salud Pública contabiliza 150 brotes. Hay otros 70 que están señalados por Vigilancia Epidemiológica por haber surgido en eventos sociales.

En los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem) hay 60 brotes.

Dentro de lo que el MSP distingue como "comunidades cerradas" hay 16. Esta categoría agrupa espacios como cárceles y centros de INAU.

Por último, hay 10 brotes que corresponden a ámbitos religiosos en Montevideo, según el registro de la cartera sanitaria. Estas ceremonias están permitidas siempre y cuando se desarrollen con protocolos y se mantengan los aforos de cada sede.

La información no distingue la cantidad de casos o contactos implicados en cada brote. No obstante, fuentes del MSP comentaron que hay un promedio de 25 contactos por cada covid-19 positivo, aunque el dato no llega a abarcar el período comprendido desde las medidas del Poder Ejecutivo para reducir la movilidad.

Montevideo tiene hasta este miércoles 10.553 casos activos de covid-19. Si se suma a estos pacientes los que cursaron la enfermedad, la capital albergó desde el comienzo de la emergencia sanitaria a más de 55 mil infectados. Desde el 13 de marzo hubo 573 montevideanos que murieron a causa de la enfermedad.

El departamento registra a la fecha 91 contagiados cada 100 mil habitantes en el acumulado de la semana, casi cuatro veces más que el límite establecido por el Harvard's Global Health Institute para indicar el nivel más alto de riesgo de la epidemia.